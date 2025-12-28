5 способов экономить деньги во Франции: украинка раскрыла неожиданные лайфхаки
- Украинка делится лайфхаками экономии во Франции: бесплатный проезд, дешевые рынки, акции в пекарнях.
- Социальные программы и бесплатные курсы французского языка помогают сэкономить деньги для безработных, студентов и тех, кто имеет низкий доход.
Франция – это достаточно дорогая страна, но украинцам, которые приезжают туда на отдых или переезжают, все же есть возможность сэкономить немного денег.
Франция – это невероятная страна, что притягивает людей не только для отдыха, но и для переезда. И для того, чтобы жизнь была максимально комфортной, следует разобраться, где можно сэкономить здесь, сообщает 24 Канал со ссылкой на la.vie.de.yuliia.
Интересно Сколько денег нужно для комфортной жизни в Испании: точная сумма от украинки
На чем можно сэкономить во Франции?
Украинка поделилась, что если бы знала обо всех этих лайфхаках в первый месяц своей жизни, смогла бы сэкономить по крайней мере 200 евро.
Транспорт
Украинка живет в Монпелье – городе на юге Франции. И там местные жители имеют право на полностью бесплатный проезд. Для этого нужно лишь оформить несколько документов, и можно экономить 1,90 евро на каждой поездке. Поэтому с этим лучше не тянуть.
Магазины
Половина Франции переплачивает за фрукты в супермаркетах,
– поделилась девушка.
Сама она ходит на местные рынки и там за семь евро можно купить "мешок фруктов и овощей". Экономия составляет минимум 15 евро во время каждого похода в магазин.
Акции в пекарнях
В очень многих французских пекарнях существует "святое правило" – если покупать несколько продуктов, то еще что-то можно получить в подарок. Конечно, случается это не повсеместно, но все же довольно часто.
Украинка поделилась лайфхаками для жизни во Франции: смотрите видео
Социальные программы
Безработные люди, студенты и те, имеющие низкий доход во Франции могут претендовать на различные скидки: в музеях, спортзалах, галереях есть скидки и социальные тарифы. Всегда нужно спрашивать, и иногда это помогает сэкономить немало денег.
Курсы французского языка
Украинцы во Франции могут посещать бесплатные курсы французского языка – и этим преимуществом однозначно нужно воспользоваться.
Что еще рассказывают украинцы за границей?
Украинка, живущая в Европе, раскрыла неожиданные минусы популярной страныспешить там будете только вы, ведь с бюрократией придется сталкиваться постоянно.
Тем временем украинка раскрыла неожиданные преимущества жизни в Германииі. Самый большой из них – даже с обычной работой на зарплату можно "позволить себе все".