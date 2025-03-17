По состоянию на 17 марта 2025 года, 1000 швейцарских франков стоят около 47 тысяч гривен. Об этом пишет 24 Канал.

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Как выглядит самая дорогая купюра мира

Самой дорогой валютой в мире является кувейтский динар. Несмотря на это, самый высокий номинал его банкнот составляет 20 динаров, что эквивалентно примерно 66 долларам США. А вот самой дорогой по номинальной стоимости в мире является именно банкнота в 1 000 швейцарских франков.

1 000 швейцарских франков: смотрите видео

Эта фиолетовая купюра имеет вертикальный дизайн. На одной стороне изображено рукопожатие, которое изображает межличностное общение – важный аспект швейцарской культуры.



Швейцарский франк / Википедия

С другой стороны изображен глобус, украшенный красивыми узорами.



Швейцарский франк / Википедия

Также интересно, что на полосе безопасности есть карта, которая показывает языковые регионы Швейцарии и соседних стран. Кроме того, перечислены названия всех кантонов Швейцарии.

Следует отметить, что также швейцарский франк – самая надежная в мире валюта. Во время кризисов многие инвесторы покупают именно эту валюту, чтобы сохранить свои сбережения.