Станом на 17 березня 2025 року, 1000 швейцарських франків коштують близько 47 тисяч гривень. Про це пише 24 Канал.

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Який має вигляд найдорожча купюра світу

Найдорожчою валютою у світі є кувейтський динар. Попри це, найвищий номінал його банкнот становить 20 динарів, що еквівалентно приблизно 66 доларам США. А ось найдорожчою за номінальною вартістю у світі є саме банкнота в 1 000 швейцарських франків.

1 000 швейцарських франків: дивіться відео

Ця фіолетова купюра має вертикальний дизайн. На одній стороні зображене рукостискання, яке зображує міжособистісне спілкування – важливий аспект швейцарської культури.



Швейцарський франк / Вікіпедія

З іншої сторони зображений глобус, оздоблений красивими візерунками.



Швейцарський франк / Вікіпедія

Також цікаво, що на смузі безпеки є карта, яка показує мовні регіони Швейцарії та сусідніх країн. Крім того, перераховані назви всіх кантонів Швейцарії.

Слід зазначити, що також швейцарський франк – найнадійніша у світі валюта. Під час криз багато інвесторів купують саме цю валюту, щоб зберегти свої заощадження.