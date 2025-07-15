Чтобы уменьшить потенциальные осложнения, путешественникам следует ознакомиться с более подробными инструкциями. Сегодня 24 Канал рассказывает о конкретных продуктах, которые можно перевозить через границу с Венгрией.

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Какие продукты можно перевозить через границу с Венгрией?

Венгрия имеет определенные ограничения на импорт некоторых товаров. Так, при соблюдении установленных лимитов можно перевезти:

макароны и крупы – до 5 килограммов;

кофе – до 500 граммов, чай – до 100 граммов;

сахар – до 20 килограммов на человека;

детское питание – до 5 килограммов;

выпотрошенная рыба – не более 20 килограммов;

другие товары – стоимостью до 300 евро.

Относительно алкоголя и табачных изделий, существуют следующие ограничения: 5 литров пива, 1 литр крепких напитков (более 22% спирта), 2 литра слабоалкогольных напитков (до 22% спирта), 40 сигарет, 20 сигарет (весом до 3 грамм каждая), 10 сигар, или 50 граммов табака.

В перечень того, что запрещено ввозить в Венгрию и вывозить из Венгрии входят: консервы, конфеты из молочного шоколада, мясные и молочные продукты. Также под запретом взрывчатые вещества, оружие, наркотики, психотропные вещества и яды, порнографические материалы.

В Словакии несколько иные правила – там разрешены для перевозки через границу и другие продукты.