Щоб зменшити потенційні ускладнення, мандрівникам слід ознайомитися з більш детальними інструкціями. Сьогодні 24 Канал розповідає про конкретні продукти, які можна перевозити через кордон з Угорщиною.

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Які продукти можна перевозити через кордон з Угорщиною?

Угорщина має певні обмеження на імпорт деяких товарів. Так, при дотриманні встановлених лімітів можна перевезти:

макарони та крупи – до 5 кілограмів;

кава – до 500 грамів, чай – до 100 грамів;

цукор – до 20 кілограмів на людину;

дитяче харчування – до 5 кілограмів;

випотрошена риба – не більше 20 кілограмів;

інші товари – вартістю до 300 євро.

Щодо алкоголю та тютюнових виробів, існують наступні обмеження: 5 літрів пива, 1 літр міцних напоїв (понад 22% спирту), 2 літри слабоалкогольних напоїв (до 22% спирту), 40 сигарет, 20 цигарок (вагою до 3 грам кожна), 10 сигар, або 50 грамів тютюну.

У перелік того, що заборонено ввозити до Угорщини та вивозити з Угорщини входять: консерви, цукерки з молочного шоколаду, м'ясні та молочні продукти. Також під забороною вибухові речовини, зброя, наркотики, психотропні речовини та отрути, порнографічні матеріали.

У Словаччині дещо інші правила – там дозволені для перевезення через кордон й інші продукти.