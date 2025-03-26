Отпуск для военных: могут ли выехать за границу во время военного положения

После полномасштабного вторжения многие мужчины вступили в ряды ВСУ, чтобы защищать свою родину, а их семьи – выехали за пределы Украины. Очевидно, что военные тоже хотят вернуться к гражданской жизни, воссоединиться со своими семьями и отдохнуть.

Для этого многим придется пересечь границу. Но, может ли военнослужащий выехать за пределы Украины во время военного положения? Об этом рассказывает 24 Канал.

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Может ли военный выехать за границу в отпуск

Военнослужащим разрешено выезжать в отпуск за границу даже во время военного положения и мобилизации. Для получения такого отпуска они должны собрать определенный пакет документов и подать официальное ходатайство на имя командира части.

Решение о предоставлении отпуска или об отказе в нем принимается исключительно командиром соответствующей воинской части.

Как известно, это решение оформляется в виде приказа, который предоставляет лицам право на выезд за пределы страны. Также можно использовать отпускной билет, в котором указана продолжительность отпуска и условия пересечения государственной границы Украины.

Перед тем, как уйти в отпуск, военнослужащие должны подать запрос на получение выписки из приказа об отпуске, который подтверждает их право на пересечение границы. После этого военный должен стать на учет ВСП, а тогда уже может пересекать границу.

Какие документы нужны военному для выезда за границу

Военнослужащие, желающие выехать за границу, обязаны подать рапорт. В нем должна быть указана страна назначения и адрес проживания бойца ВСУ за рубежом.

Рапорт должен быть подан в штаб на рассмотрение командира минимум за 15 дней до начала отпуска.

Если командир дал разрешение военнослужащему на выезд за границу, ему необходимо иметь при себе следующие документы:

военно-учетный документ, удостоверение офицера или удостоверение военнослужащего;

отпускной билет с указанием "отпуск за границей";

действующий загранпаспорт (id-карта или книжка).

А о том, кто из военнообязанных мужчин имеет право на выезд в 2025-м, мы писали ранее.