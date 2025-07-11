ЕС установил демографический рекорд: население перевалило за 450 миллионов – цифры стремительно растут

По состоянию на середину 2025 года население Европейского Союза достигло рекордных 450,4 миллиона человек. Эта цифра является историческим максимумом для блока, прежде всего благодаря миграции из стран, не являющихся членами ЕС.

Рост населения в ЕС наблюдается уже четвертый год подряд. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Евростат.

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Население ЕС выросло до 450 миллионов

В отчете говорится, что население Европейского Союза значительно возросло за последние два десятилетия. По состоянию на 1 января 2025 года численность населения составила 450,4 миллиона человек, что на 1 070 702 человека больше, чем в прошлом году. Это уже четвертый год подряд рост после спада в 2021 году, который был связан с последствиями пандемии COVID-19.

Население ЕС выросло с 354,5 миллиона в 1960 году до 450,4 миллиона на 1 января 2025 года, что на 95,9 миллиона человек больше,

– указали в Евростате.

В то же время в документе указывается, что в последние десятилетия рост населения постепенно замедлился: в течение 2005 – 2024 годов оно увеличивалось в среднем примерно на 0,9 миллиона человек в год, в то время, как в 1960-х годах, этот показатель достигал около 3 миллионов ежегодно.

Какие страны в лидерах и наоборот

По состоянию на начало 2024 года самой густонаселенной страной ЕС была Германия, на которую приходится 19% от общего количества населения, за ней следуют Франция – 15% и Италия – 13%. Вместе эти три страны представляют почти половину (47%) всего населения ЕС.

Отчет также определяет Мальту, Ирландию и Люксембург как три страны ЕС с самыми высокими темпами прироста населения, причем Мальта лидирует с показателем +19,0 на 1000 человек, за ней следует Ирландия с +16,3 и Люксембург с +14,7.

В противовес этому, восемь стран ЕС сообщили о сокращении численности населения за последний год. Наиболее значительному сокращению подверглась Латвия, где общий показатель изменения населения составил -9,9 на 1000 человек, за ней следует Венгрия с показателем -4,7, а также Польша и Эстония с показателем -3,4.

Тем временем в Германии стремительно растет количество бездомных – из них немало украинцев.