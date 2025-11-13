Шесть стран ЕС будут принимать меньше мигрантов: с чем это связано
- Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша могут сократить прием мигрантов из-за сложной миграционной ситуации.
- Европейская комиссия призвала страны ускорить внедрение реформ для полной подготовки национальных систем к новым правилам Пакта о миграции и убежище до июня 2026 года.
Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша могут сократить прием мигрантов. Они могут претендовать на частичное уменьшение участия в механизме распределения между странами Европейского Союза.
Дело в том, что эти страны находятся в сложной миграционной ситуации. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
Какая ситуация в других странах?
Европейская комиссия обнародовала первый Ежегодный отчет об управлении миграцией и убежищем. Согласно документу, самый высокий уровень прибытия мигрантов зафиксировали в Греции, Испании, Италии и на Кипре. Именно эти страны, которые оказались под наибольшим давлением, получат приоритетный доступ к ресурсам и механизмам поддержки ЕС после вступления в силу Пакта о миграции и убежище в июне 2026 года.
К другой группе Еврокомиссия отнесла еще 12 государств. В частности, Бельгию, Германию, Францию, Польшу, Финляндию и страны Балтии. Там существует риск перегрузки миграционных систем из-за роста количества прибывших, недостаток мест для размещения или попытки использовать миграцию как политическое давление.
Отмечается, что Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша сталкиваются со сложной миграционной ситуацией, вызванной "совокупным давлением последних пяти лет". Поэтому эти государства могут обратиться в Совет ЕС с просьбой о частичном освобождении от участия в Пуле солидарности – механизме, который предусматривает перераспределение обязательств между странами Союза по приему мигрантов.
В то же время, как отмечают в Брюсселе, общая ситуация с миграцией в ЕС улучшилась. За период с июля 2024 по июнь 2025 года количество незаконных пересечений границы уменьшилось на 35%, сообщает Polskie Radio. Однако определенные проблемы остаются. В частности, продолжение давления из-за нерегулярных прибытий, перемещение внутри ЕС и использование миграции как оружия со стороны России и Беларуси.
Европейская комиссия призвала государства-члены ускорить внедрение реформ, которые предусмотрены Пактом о миграции и убежище. Это нужно, чтобы до июня 2026 года национальные системы приема и предоставления убежища были полностью готовы к новым правилам.
Что стоит знать о беженцах из Украины в Европе?
Чехия заработала на беженцах из Украины больше, чем потратила. В течение третьего квартала 2025 года беженцы из Украины заплатили в чешский бюджет 8,2 миллиарда чешских крон. Это более чем вдвое большая сумма, чем страна потратила на помощь украинцам, которые бегут от войны.
Германия больше не будет платить украинцам так, как раньше. Граждане Украины, которые приехали после 1 апреля 2025 года, не будут получать выплату Bürgergeld. Ее предоставляли людям, которые находились в поиске роботы или имели недостаточный доход.
Польша отменила статус беженца некоторым украинцам. С 2020 по 2025 год страна лишила международной защиты 38 украинцев.