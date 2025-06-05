Даже за балконные прогулки – штрафы и аресты: Майорка ввела жесткие запреты для туристов
- На Майорке введены жесткие запреты для туристов – за их нарушение предусмотрены не только штрафы, но и аресты.
- Новые правила направлены на урегулирование поведения буйных иностранцев.
На известном туристическом курорта Испании Пальма-де-Майорке для посетителей ввели новые жесткие ограничения. Теперь людям запрещено покупать товары и еду у уличных торговцев.
За нарушение правил могут оштрафовать на 750 евро, а иногда и арестовать. Как пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mirror, это лишь одно из многих требований, которые призваны урегулировать поведение буйных туристов.
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На Майорке ввели новые туристические запреты
Чиновники обозначили ряд новых правил, направленных на решение различных вопросов, связанных с общественным поведением в популярных туристических местах. Меры конкретно направлены на такие виды поведения, как:
- вандализм, включая граффити,
- плакаты и листовки,
- азартные игры и пари в общественных местах,
- попрошайничество,
- домогательства,
- несанкционированные выступления артистов,
- нелицензированные гастроли,
- засорение,
- употребление алкоголя в общественных местах,
- групповые собрания,
- уличная торговля,
- использование домов на колесах,
- нудизм,
- прогулки на балконах,
- езда на скутерах.
Эти новые законы являются ответом на протесты на острове против чрезмерного туризма, а также на увеличение количества жалоб от жителей относительно поведения приезжих.
Эксперты советуют туристам ознакомиться с обновленными правилами поведения в Пальме и других популярных курортных зонах, чтобы обеспечить их соблюдение и получить более приятные впечатления.
Когда выезжаете за границу, всегда стоит ознакомиться с местными правилами. Эти меры были введены для защиты культуры и экономики Пальмы, а в некоторых случаях и для общественной безопасности,
– пояснил гендиректор и основатель Watches2U Дэнни Тоффел.
Он также отметил потенциальные последствия покупки товаров у несанкционированных уличных торговцев. Хотя это кажется безобидной возможностью поторговаться, они могут существенно повлиять на местный легальный бизнес.
Какие запреты действуют для туристов на Майорке / Фото Unsplash
Кроме того, эти нелегальные торговцы часто продают контрфактную продукцию, которая не только нарушает законы об интеллектуальной собственности, но и забирает доходы у законного бизнеса.
Детали о штрафах
Так, граффити, которое теперь отнесено к категории серьезных правонарушений, будет наказываться штрафом до 3 000 евро.
За нудизм – как полный, так и частичный – предусмотрены штрафы до 750 евро, хотя исключения будут сделаны для специально отведенных мест и женщин, которые гуляют топлес на пляжах.
Акт "балконирования", или передвижения между балконами, также будет строго наказываться штрафом в размере до 1 500 евро.
Кроме того, пользователи электросамокатов теперь обязаны иметь страховку гражданской ответственности с минимальным покрытием 120 000 евро и носить шлемы во время езды. А несанкционированное использование колонок, занятия паркуром и использование лазерных указок в общественных местах, а также публичная дефекация приведут к арестам.
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