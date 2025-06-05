Даже за балконные прогулки – штрафы и аресты: Майорка ввела жесткие запреты для туристов

На известном туристическом курорта Испании Пальма-де-Майорке для посетителей ввели новые жесткие ограничения. Теперь людям запрещено покупать товары и еду у уличных торговцев.

За нарушение правил могут оштрафовать на 750 евро, а иногда и арестовать. Как пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mirror, это лишь одно из многих требований, которые призваны урегулировать поведение буйных туристов.

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На Майорке ввели новые туристические запреты

Чиновники обозначили ряд новых правил, направленных на решение различных вопросов, связанных с общественным поведением в популярных туристических местах. Меры конкретно направлены на такие виды поведения, как:

вандализм, включая граффити,

плакаты и листовки,

азартные игры и пари в общественных местах,

попрошайничество,

домогательства,

несанкционированные выступления артистов,

нелицензированные гастроли,

засорение,

употребление алкоголя в общественных местах,

групповые собрания,

уличная торговля,

использование домов на колесах,

нудизм,

прогулки на балконах,

езда на скутерах.

Эти новые законы являются ответом на протесты на острове против чрезмерного туризма, а также на увеличение количества жалоб от жителей относительно поведения приезжих.

Эксперты советуют туристам ознакомиться с обновленными правилами поведения в Пальме и других популярных курортных зонах, чтобы обеспечить их соблюдение и получить более приятные впечатления.

Когда выезжаете за границу, всегда стоит ознакомиться с местными правилами. Эти меры были введены для защиты культуры и экономики Пальмы, а в некоторых случаях и для общественной безопасности,

– пояснил гендиректор и основатель Watches2U Дэнни Тоффел.

Он также отметил потенциальные последствия покупки товаров у несанкционированных уличных торговцев. Хотя это кажется безобидной возможностью поторговаться, они могут существенно повлиять на местный легальный бизнес.



Какие запреты действуют для туристов на Майорке / Фото Unsplash

Кроме того, эти нелегальные торговцы часто продают контрфактную продукцию, которая не только нарушает законы об интеллектуальной собственности, но и забирает доходы у законного бизнеса.

Детали о штрафах

Так, граффити, которое теперь отнесено к категории серьезных правонарушений, будет наказываться штрафом до 3 000 евро.

За нудизм – как полный, так и частичный – предусмотрены штрафы до 750 евро, хотя исключения будут сделаны для специально отведенных мест и женщин, которые гуляют топлес на пляжах.

Акт "балконирования", или передвижения между балконами, также будет строго наказываться штрафом в размере до 1 500 евро.

Кроме того, пользователи электросамокатов теперь обязаны иметь страховку гражданской ответственности с минимальным покрытием 120 000 евро и носить шлемы во время езды. А несанкционированное использование колонок, занятия паркуром и использование лазерных указок в общественных местах, а также публичная дефекация приведут к арестам.

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