Безумие и пустая трата денег: блогер рассказал, почему нет смысла ехать на популярную Майорку
- Майорка остается популярным направлением, но из-за большого количества туристов возникают проблемы с отдыхом.
- Блогер Олли Боумен описывает свой опыт на Майорке как разочарование из-за переполненности пляжей и отсутствия приватности.
Известный испанский остров в Средиземном море Майорка продолжает оставаться одним из самых популярных направлений пляжного туризма в Европе. Живописные бухты и кристально чистые воды делают его идеальным местом для отдыха. Однако, как всегда, есть но.
Это место для любителей спокойного и уединенного отдыха. Количество туристов на Майорке превышает все разумные пределы, говорит британский путешественник-инфлюенсер Олли Боумен, пишет 24 Канал.
Читайте также Влетите в копеечку: эти города Италии имеют самые высокие налоги для туристов
Турист говорит, что путешествие на Майорку – разочарование
Во время недавнего визита на "лучший пляж Майорки" Олли воочию увидел, как растет напряжение между местными жителями и туристами. В новом видео на YouTube он показал огромное количество отдыхающих, которые стекаются на живописный, но маленький пляж. Неудивительно, что по всей территории развешаны плакаты с призывом: "Туристы, поезжайте домой".
О, Боже! Посмотрите, сколько их здесь! Так много! Это безумие!,
– воскликнул Олли, только увидев пляж со склона горы.
Блогер сообщил, что почти не было места, что просто расстелить полотенце на песке или насладиться неспешной прогулкой. Говорить о какой-то приватности – уже нет смысла.
Как прошло путешествие на Майорку: смотрите видео
Чтобы разместить свои вещи, Олли пришлось приложить определенные усилия, чтобы найти хотя бы какое-то пространство. Однако, в конце концов, место было слишком тесное, чтобы комфортно лежать.
В результате путешественник заявил, что путешествие на Майорку – это не то, что вы ожидаете в начале.
Тем временем другой испанский курорт Тенерифе закрыл популярный пляж на все лето.