Этот клочок рая расположен всего в 51 километре к юго-западу от Миконоса. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Малоизвестный остров в Греции с приятными ценами?

Остров Антипарос в Греции – настоящая жемчужина в Эгейском море. Там нет такого нашествия туристов, как на Миконосе или Санторини, и цены значительно ниже, чем на других греческих курортах.

Туристическая журналистка Metro Лилли-Роуз Ленга-Крома рассказала о своем опыте посещения острова.

На пароме из Афин у меня желудок сжимался узлом от представления о толпах туристов, которых я встречу на своем конечном пункте назначения. Но на последнем этапе моего путешествия, короткой поездке на лодке из Пунты до Антипароса, я поняла, что наткнулась на место, которое посещает мало кто из иностранцев,

– написала она.



Живописная бухта острова Антипарос в Греции / Pexels

Женщина поехала на остров с ограниченным бюджетом в 150 евро, и ей хватило их с головой. По ее словам, этой суммы хватило на 8 дней покупки продуктов в супермаркете, сувениров ручной работы и частых походов в таверны.

Интересный факт. В центре острова расположена пещера Антипарос – одна из самых красивых и загадочных пещер в мире.