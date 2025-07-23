Цей клаптик раю розташований всього за 51 кілометр на південний захід від Міконоса. Про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Маловідомий острів у Греції з приємними цінами?

Острів Антипарос у Греції – справжня перлина в Егейському морі. Там немає такої навали туристів, як на Міконосі чи Санторіні, і ціни значно нижчі, ніж на інших грецьких курортах.

Туристична журналістка Metro Ліллі-Роуз Ленга-Крома розповіла про свій досвід відвідування острова.

На поромі з Афін у мене шлунок стискався вузлом від уявлення про натовпи туристів, яких я зустріну на своєму кінцевому пункті призначення. Але на останньому етапі моєї подорожі, короткій поїздці на човні з Пунти до Антипароса, я зрозуміла, що натрапила на місце, яке відвідує мало хто з іноземців,

– написала вона.



Мальовнича бухта острова Антипарос у Греції / Pexels

Жінка поїхала на острів з обмеженим бюджетом у 150 євро, і їй вистачило їх з головою. За її словами, цієї суми вистачило на 8 днів купівлі продуктів у супермаркеті, сувенірів ручної роботи та частих походів до таверн.

Цікавий факт. У центрі острова розташована печера Антипарос – одна з найкрасивіших і найзагадковіших печер у світі.