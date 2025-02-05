В южной Польше, у подножия Татр, раскинулся живописный город Закопане. Там расположен один из самых известных горнолыжных курортов страны.

Сколько стоит отдохнуть в Закопане в 2025 году, рассказывает 24 Канал.

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Цены на отдых в Закопане в 2025 году

Проживание

Прежде всего стоит определить свой бюджет. Самое экономное жилье будет в хостелах или пансионах – от 80 – 120 злотых (760 – 1 140 гривен) за ночь.

А вот за отели 3-звездочного класса придется отдать от 150 – 400 злотых (1 425 – 3 800 гривен) за ночь.

Цены на самые дорогие, люксовые номера в премиальных отелях стартуют от 400 злотых (3 800 гривен) и выше.



В Закопане нет проблем с размещением / Unsplash

Питание

Дешевле всего будет покупать продукты в магазинах и готовить себе самостоятельно. Тогда как обед в кафе обойдется в среднем от 20 – 40 злотых за человека (190 – 380 гривен).

Полноценный ужин в хорошем ресторане в среднем стоит от 50 – 100 злотых (475 – 950 гривен). Тогда как в люксовых заведениях ужин может обойтись в более 150 злотых (1 425 гривен).



В местных заведениях есть питание на любой бюджет / Pexels

Развлечения и отдых

Горнолыжный абонемент: дневной ски-пасс: от 100 – 150 злотых (950 – 1 425 гривен).

дневной ски-пасс: от 100 – 150 злотых (950 – 1 425 гривен). Термальные бассейны: вход в комплексы в среднем стоит 50 – 80 злотых (475 – 760 гривен) за несколько часов.

вход в комплексы в среднем стоит 50 – 80 злотых (475 – 760 гривен) за несколько часов. Экскурсии: средняя стоимость экскурсий в Закопане – 50 – 200 злотых (475 – 1 900 гривен), в зависимости от вида услуги.



Закопане – идеальный курорт для зимних развлечений / Pexels

Как добраться до Закопане

Из большинства городов Украины в Закопане курсируют автобусные рейсы, однако чаще всего они делают пересадку в Кракове. В среднем стоимость такого билета составляет примерно 1 600 гривен с человека.

Если хотите избежать длинных очередей на границе, то можно сначала доехать поездом до Перемышля, после чего сесть на рейсовый автобус в Закопане прямо на автовокзале, который расположен рядом с железнодорожным. Однако этот вариант будет втрое дороже.

Также можно самостоятельно добраться до Кракова, посмотреть город, а дальше доехать до Закопане местным транспортом, который курсирует там регулярно – как и автобусы, так и поезда. Если не учитывать прогулку по Кракову, это может выйти даже дешевле, чем первый вариант.

Однако самым быстрым способом добраться до Закопане все же будет автомобиль.

Закопане: показываем на карте