Сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Что стало причиной блэкаута в Чехии

В пятницу, 4 июля, около полудня без света остались Прага, Усти, Либерец и Градец-Кралове. В результате внезапного отключения электричества было парализовало работу учреждений и банкоматов, остановилось движение метро и трамваев, люди застряли в лифтах.

По информации чешских СМИ, Пражский аэропорт не пострадал от отключения.

Чешское правительство заявляет, что причиной блэкаута стала авария на одной из линий электропередач.

Причиной стал обрыв силового кабеля, а не кибератака или неполадки с возобновляемыми источниками энергии,

– заявили в министерстве.

Оператор электросетей Чехии объяснил, что обрыв на одной из ЛЭП вызвал обесточивание восьми подстанций и масштабный блэкаут в пяти из 14 регионов страны. В то же время по какой причина кабель порвался – не сообщается.