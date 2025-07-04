Повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

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Що стало причиною блекауту у Чехії

У п’ятницю, 4 липня, близько полудня без світла залишилися Прага, Усті, Ліберець та Градец-Кралове. Внаслідок раптового відключення електрики було паралізувало роботу установ і банкоматів, зупинився рух метро і трамваїв, люди застрягли в ліфтах.

За інформацією чеських ЗМІ, Празький аеропорт не постраждав від відключення.

Чеський уряд заявляє, що причиною блекауту стала аварія на одній з ліній електропередач.

Причиною став обрив силового кабелю, а не кібератака або неполадки з поновлюваними джерелами енергії,

– заявили в міністерстві.

Оператор електромереж Чехії пояснив, що обрив на одній із ЛЕП спричинив знеструмлення восьми підстанцій і масштабний блекаут у п’яти з 14 регіонів країни. Водночас з якої причина кабель порвався – не повідомляється.