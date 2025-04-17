Есть ли в Польше выходные на Пасху в 2025 году
- Пасха и следующий понедельник являются официальными выходными днями в Польше.
Магазины не будут работать, за исключением частных, если владелец решит работать.
Пасха – официальный государственный праздник в Польше. Поэтому в стране официально будут выходные.
Пасха в Польше в этом году также приходится на 20 апреля. Об этом пишет 24 Канал.
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Пасхальные выходные в Польше
Воскресенье в Польше является выходным днем. И, согласно польскому законодательству, следующий после Пасхи понедельник тоже является официальным выходным. То есть 21 апреля 2025 года – нерабочий день.
Памятка. 20 и 21 апреля в Польше – государственные выходные дни.
Будут ли работать на Пасху магазины
Польские магазины 20 и 21 апреля не будут работать, поэтому скупиться в эти дни также не получится. Это правило распространяется на все коммерческие заведения, за исключением частных, если владелец решит выйти на работу.
Следует отметить, что в основном польские магазины и так не работают в воскресенье. Есть лишь несколько дней в году, когда разрешена воскресная торговля.
График торговых воскресений утверждают заранее. Его рассчитывают так, чтобы люди могли закупиться перед праздниками и важными событиями.
Например, воскресенье перед Пасхой, 13 апреля, было рабочим. Следующее рабочее воскресенье – 27 апреля.
Всего в этом году в Польше 8 рабочих воскресений.