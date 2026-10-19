Европейские правила требуют от иностранцев четкого материального подтверждения наличия средств на период пребывания, возвращения или транзита. Экран смартфона с открытым приложением украинских банков не является официальным документом для европейских пограничников. Подробные правила въезда представлены на официальном сайте Министерства внутренних дел и администрации Польши.

Сколько денег нужно иметь при себе?

Необходимая сумма напрямую зависит от продолжительности запланированной поездки. Если визит в Польшу длится до четырех дней включительно, путешественник должен иметь не менее 300 злотых на весь период. В случае, если поездка длится дольше, минимальное требование составляет 75 злотых на каждый день пребывания.

Обратите внимание! Польша пересматривает сумму денег, которая потребуется иностранцам при въезде в страну.

Помимо расходов на проживание, у иностранца должны быть средства на обратный билет. Эта сумма составляет 200 злотых при возвращении в соседнее с Польшей государство, 500 злотых для других стран ЕС и 2500 злотых для государств, не входящих в Евросоюз. Все суммы можно предоставлять в эквиваленте в долларах, евро или гривнах.

Надежные способы подтверждения финансовых средств

Самым надежным вариантом остается наличность, поскольку наличие минимальной суммы на первые дни снимает большинство вопросов на таможне. Пограничники принимают любую конвертируемую валюту, если ее эквивалент покрывает установленные лимиты.

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Использование украинской банковской карты также разрешено, но требует предварительной подготовки. К пластиковой или цифровой карте необходимо приложить бумажный или официальный PDF-документ.

Необходимо заранее заказать справку об остатке средств, распечатать ее или сохранить с QR-кодом для проверки подлинности.

Важно! Документ должен быть оформлен не ранее чем за один месяц до поездки.

Кредитные лимиты и дополнительные гарантии

Европейское законодательство приравнивает средства на кредитной карте к личным финансам путешественника. В банковской выписке должно быть четко указано: "доступный лимит по кредитной карте составляет". Важно, чтобы в документе был указан именно доступный баланс, а не нулевой остаток на дебетовом счете.

Если средств мало, существенно помочь при пересечении границы могут дополнительные документы. К ним относятся оплаченный ваучер на проживание в отеле и обратный билет, которые доказывают отсутствие необходимости в деньгах на дополнительные дни.