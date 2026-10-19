Європейські правила вимагають від іноземців чіткого матеріального підтвердження наявності коштів на період перебування, повернення чи транзиту. Екран смартфона з відкритим додатком українських банків для європейських прикордонників не є офіційним документом. Детальні правила в'їзду представлені на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

Скільки грошей треба мати при собі?

Необхідна сума безпосередньо залежить від тривалості запланованої поїздки. Якщо візит до Польщі триває до чотирьох днів включно, мандрівник повинен мати щонайменше 300 злотих на весь період. У випадку, коли тур триває довше, мінімальна вимога становить 75 злотих на кожен день перебування.

Зауважте! Польща переглядає обсяг грошей, які будуть потрібні іноземцям при в'їзді до країни.

Крім витрат на проживання, іноземець повинен мати кошти на зворотний квиток. Ця сума становить 200 злотих при поверненні до сусідньої з Польщею держави, 500 злотих для інших країн ЄС та 2500 злотих для держав, що не входять до Євросоюзу. Усі суми можна надавати в еквіваленті у доларах, євро чи гривнях.

Надійні способи підтвердження фінансів

Найнадійнішим варіантом залишається готівка, оскільки наявність мінімальної суми на перші дні знімає більшість питань на митниці. Прикордонники приймають будь-яку конвертовану валюту, якщо її еквівалент покриває встановлені ліміти.

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Використання української банківської картки також дозволяється, але потребує попередньої підготовки. До пластикової чи цифрової картки необхідно додати паперовий або офіційний PDF-документ.

Потрібно заздалегідь замовити довідку про залишок коштів, роздрукувати або зберегти з QR-кодом для перевірки автентичності.

Важливо! Документ має бути оформлений не раніше ніж за один місяць до поїздки.

Кредитні ліміти та додаткові гарантії

Європейське законодавство прирівнює кошти на кредитній картці до особистих фінансів мандрівника. У банківській виписці має бути чітко вказано: "доступний ліміт за кредитною карткою становить". Важливо, щоб документ відображав саме доступний баланс, а не нульовий залишок на дебетовому рахунку.

Якщо фінансів обмаль, суттєво допомогти при перетині кордону можуть додаткові документи. До них належать оплачений ваучер на проживання в готелі та квиток у зворотний бік, які доводять відсутність потреби у грошах на додаткові дні.