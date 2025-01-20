Это первое новое посольство, которое открыли в Украине во время полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на сообщение МИД.

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В Украине открыли посольство Албании

Глава МИД Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Албании Игли Хасани провели торжественную церемонию открытия диппредставительства на улице Федорова в Киеве.

Сибига отметил, что "это символ украинско-албанской устойчивости, единства и общего будущего в ЕС и НАТО".

Открытое на фоне агрессии России против Украины и повреждений последними российскими ракетными атаками, посольство стоит не только как мост к долгосрочному сотрудничеству между нашими странами, но и как свидетельство нашей устойчивости и общей преданности будущему мира, прогресса и объединенной, сильной и процветающей Европы,

– добавил министр иностранных дел Албании.

Напомним, что в конце декабря также объявили о возобновлении работы посольства Австралии.

МИД страны Пенни Вонг считает, что ситуация с безопасностью в Киеве позволяет запустить работу австралийского посольства.