Це перше нове посольство, яке відкрили в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на повідомлення МЗС.

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В Україні відкрили посольство Албанії

Глава МЗС України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані провели урочисту церемонію відкриття дипустанови на вулиці Федорова у Києві.

Сибіга зазначив, що "це символ українсько-албанської стійкості, єдності та спільного майбутнього в ЄС і НАТО".

Відкрите на тлі агресії Росії проти України та пошкоджень останніми російськими ракетними атаками, посольство стоїть не тільки як міст до довгострокової співпраці між нашими країнами, але і як свідчення нашої стійкості та спільної відданості майбутньому миру, прогресу та об'єднаної, сильної та процвітаючої Європи,

– додав міністр закордонних справ Албанії.

Нагадаємо, що наприкінці грудня також оголосили про відновлення роботи посольства Австралії.

МЗС країни Пенні Вонг вважає, що безпекова ситуація у Києві дозволяє запустити роботу австралійського посольства.