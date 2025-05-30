Тревел-блогер Митч Гласс, известный своими многочисленными путешествиями по всему миру, обратился к своим подписчикам с предостережением относительно использования гостиничных сейфов в номерах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на YouTube блогера.

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Почему не стоит пользоваться сейфами в отелях

Сейфы в номерах, которые часто считаются надежным вариантом для хранения ценностей, могут быть не такими надежными, как многие считают. Митч подчеркнул, что сейф – это "буквально первое место", которое проверит вор, попав в гостиничный номер.

Гостиничные сейфы имеют универсальные коды, которые отели иногда забывают сбросить, поэтому они постоянно сбрасываются на 000 или на 1234, и даже если отели их сбрасывают, никогда не знаешь, кто знает этот код,

– предупредил путешественник.

В своем заявлении он отметил, что некоторые гостиничные сейфы уязвимы к простым физическим манипуляциям, например, к ударам сверху. Вместо того чтобы полагаться исключительно на гостиничные сейфы, лучше прятать свои вещи в необычных местах в своих номерах.

Полезные советы "заначек"

Самыми распространенными местами для тайников являются наволочки, микроволновые печи, плиты, кипы чистых полотенец, шкафы для одежды и даже чехлы для гладильных досок. Митч предлагает делать заметки на телефоне, чтобы не забыть забрать все вещи из труднодоступных тайников при выезде из отеля.

Он также поощряет использовать "тайные тайники" для наличных и банковских карточек, искусно замаскированные под обычные предметы быта. Так, воры вряд ли будут охотиться на повседневные продукты, такие как дезодорант или помада, которые могут служить эффективным контейнером для ценных вещей.

Кроме того, эксперт по путешествиям советует не хранить все деньги в одном месте. Вместо этого рекомендует распределить средства по разным отделам багажа, сохраняя лишь небольшую сумму в легкодоступном месте.

К слову, почему нельзя скрещивать ноги в самолете.