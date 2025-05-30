Тревел-блогер Мітч Гласс, відомий своїми численними подорожами по всьому світу, звернувся до своїх підписників із застереженням щодо використання готельних сейфів у номерах. Про це пише 24 Канал з посиланням на YouTube блогера.

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Чому не варто користуватися сейфами в готелях

Сейфи в номерах, які часто вважаються надійним варіантом для зберігання цінностей, можуть бути не такими надійними, як багато хто вважає. Мітч підкреслив, що сейф – це "буквально перше місце", яке перевірить злодій, потрапивши в готельний номер.

Готельні сейфи мають універсальні коди, які готелі іноді забувають скинути, тому вони постійно скидаються на 000 або на 1234, і навіть якщо готелі їх скидають, ніколи не знаєш, хто знає цей код,

– попередив мандрівник.

У своїй заяві він наголосив, що деякі готельні сейфи вразливі до простих фізичних маніпуляцій, наприклад, до ударів зверху. Замість того, щоб покладатися виключно на готельні сейфи, краще ховати свої речі в незвичних місцях у своїх номерах.

Корисні поради "заначок"

Найпоширенішими місцями для схованок є наволочки, мікрохвильові печі, плити, стоси чистих рушників, шафи для одягу і навіть чохли для прасувальних дощок. Мітч пропонує робити нотатки на телефоні, щоб не забути забрати всі речі з важкодоступних схованок при виїзді з готелю.

Він також заохочує використовувати "таємні схованки" для готівки та банківських карток, майстерно замасковані під звичайні предмети побуту. Так, злодії навряд чи полюватимуть на повсякденні продукти, такі як дезодорант чи помада, які можуть слугувати ефективним контейнером для цінних речей.

Крім того, експерт з подорожей радить не зберігати всі гроші в одному місці. Замість цього рекомендує розподілити кошти по різних відділах багажу, зберігаючи лише невелику суму в легкодоступному місці.

До слова, чому не можна схрещувати ноги в літаку.