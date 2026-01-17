4 факта, что следует знать перед поездкой в Южную Корею: советы от украинки

Украинка, которая неоднократно путешествовала в Корею, рассказала, что точно следует знать перед тем, как сесть в самолет.

Южная Корея – это чрезвычайно популярная среди туристов страна. Но перед тем, как отправляться в путешествие, следует узнать несколько фактов, сообщает 24 Канал со ссылкой на kristikuzenko.

Что надо знать перед поездкой в Корею?

Банковские карты

Украинку Кристину, что уже неоднократно ездила в Корею, часто спрашивают, работают ли в этой стране украинские банковские карты. И ответ – да.

Только раз у меня такое было, что отклонили оплату, но думаю, то была проблема в терминале,

– поделилась девушка.

Бесконтактная оплата

Но с карточками все же есть нюанс – сами они работают, а вот бесконтактная оплата проходит не везде. Поэтому важно носить с собой физическую карточку.

Наличные деньги

В любом путешествии за границу желательно иметь при себе немного наличных, но в Корее это просто обязательно. Она точно понадобится для проезда в общественном транспорте. Независимо от того, или вы покупаете одноразовый билет, или пополняете проездной, это можно сделать только за наличные.

А также наличные понадобятся вам для традиционных маркетов и стрит-фуда. В общем я бы сказала, что 50 – 100 долларов наличных на неделю вам хватит,

– добавила девушка.

Wi-Fi

По городу Сеулу можно найти немало точек с бесплатным доступом к интернету, но вот подключиться к нему вряд ли получится. Иногда после подключения он просто не работает, а иногда требует код авторизации, что не приходит на украинский номер.

Поэтому заранее следует позаботиться о мобильном интернете.

Что еще следует знать туристам?