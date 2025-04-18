Выплаты и языковые барьеры: где украинцы чаще всего находят работу в Европе

Большинство украинцев за рубежом активно пытается интегрироваться в новые общества, в частности через трудоустройство. И есть направления, где количество занятых людей преобладает.

Наибольшей заинтересованностью в работе среди украинских беженцев пользуются Польша и Германия. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на VisitUkraine.

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Где чаще всего украинцы трудоустраиваются в Европе

Польша

Польша стала ведущей страной ЕС по количеству официально трудоустроенных украинцев. Это значительное достижение можно объяснить несколькими ключевыми факторами, среди которых относительно простые легальные условия трудоустройства, низкие языковые барьеры, а также общая языковая и культурная среда, что облегчает процесс адаптации украинских работников.

Польский рынок труда имеет давнюю историю интеграции украинских работников, а работодатели демонстрируют готовность нанимать новый персонал, уменьшая при этом бюрократические преграды.

Кроме того, относительно низкий уровень социальных выплат в Польше побуждает многих украинцев активно искать возможности трудоустройства, чтобы содержать себя и свои семьи.

Германия

Германия стала второй по количеству страной, принимающей трудоустроенных украинцев, хотя уровень занятости здесь сравнительно ниже. Такое неравенство объясняется прежде всего строгими требованиями к уровню владения немецким языком, что создает значительные трудности для многих беженцев.



Германия – вторая страна по количеству трудоустроенных украинцев / Фото Unsplash

Хотя продолжаются дискуссии по смягчению этих языковых критериев для украинцев, включая положения, позволяющие трудоустройство в их конкретных отраслях без необходимости знания языка, такие меры пока не вступили в силу.

В то же время Германия предоставляет мощную социальную поддержку, что позволяет части украинцев сосредоточиться на изучении языка или переквалификации перед тем, как выйти на рынок труда.

А ранее 24 Канал рассказывал в какой стране можно больше всего заработать.