Вы удивитесь: сколько Польша заработала с налогов украинцев

В течение 2024 года иностранные граждане уплатили Польше налогами более 4,88 миллиарда злотых. Наибольшая доля поступила именно от украинцев.

За прошлый год сумма уплаченных иностранцами налогов значительно возросла. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на Іnpoland.

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Сколько украинцы заплатили налогов в Польше

Министерство финансов Польши сообщило, что в 2024 году иностранцы заплатили стране 4, 884 миллиарда злотых налогов. Наибольшими являются поступления от граждан Украины – 1, 649 миллиарда злотых.



Для сравнения – в 2023 году от иностранцев в бюджет поступило почти 3,609 миллиарда злотых, а от граждан Украины – чуть более 1 миллиарда злотых.

В 2022 году иностранцы уплатили более 4,1 миллиарда злотых налогов, а граждане Украины – чуть более 803 миллионов.

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В Минфине страны отметили, что системы налогообложения, которыми пользуется налоговая администрация, не обеспечивают полной идентификации налогоплательщиков по гражданству. Поэтому в приведенных данных может быть незначительная погрешность.

Кроме этого, данные не учитывают отчисления доли налоговых поступлений, которые перечисляются органам местного самоуправления.