Не только в Польше: в каких странах работает больше всего беженцев из Украины
- В Польше трудоустроено 78% украинских беженцев, в Литве и Великобритании – 72% и 69% соответственно.
- Самые низкие показатели занятости украинских беженцев наблюдаются в Испании (17%), Норвегии (31%) и Латвии (33%).
Больше всего украинских беженцев трудоустроилось в Польше – практически 4 из 5 человек под временной защитой трудоспособного возраста. Также в тройку лидеров входят Литва и Великобритания.
В то же время в Испании, Латвии, Норвегии уровень занятости беженцев из Украины считается низким. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Notes from Poland.
Где работает больше всего украинских беженцев?
Согласно отчету OECD, 78% украинцев, которые были вынуждены бежать от войны в Украине, были трудоустроены в Польше. Следующие самые высокие показатели были зафиксированы в Литве (72%) и Великобритании (69%).
10 стран с наибольшей долей трудоустроенных украинцев:
- Польша – 78%;
- Литва – 72%;
- Великобритания – 69%;
- Швеция – 66%;
- Чехия – 63%;
- Дания – 62%;
- США – 61%;
- Эстония – 59%;
- Нидерланды – 59%;
- Франция – 42%.
Однако в части стран уровень трудоустройства украинцев остается низким. В частности, в Испании работу нашли лишь около 17% беженцев, в Норвегии – 31%, в Латвии – 33%.
В отчете отмечают, что такие различия обусловлены спецификой местных рынков труда, уровнем квалификации новоприбывших и особенностями интеграционной политики. Зато высокие показатели Польши объясняют ее близостью к Украине, языковым родством и быстрым открытием доступа украинцев к трудоустройству.
