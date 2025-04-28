Речь идет о Ватикане - самостоятельном государстве внутри Рима. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему в Ватикане такое маленькое население

Ватикан является центром католической церкви и резиденцией Папы Римского. Его площадь примерно 0,44 квадратного километра. При этом он имеет собственную почту, банки, радиостанцию и даже железнодорожную станцию.

В то же время нет постоянных "жилых кварталов" в привычном понимании, ведь эта страна – не для "жизни". Также там самый низкий уровень рождаемости в мире – почти нулевая, и совсем нет роддомов.



Ватикан имеет наименьшее население в мире / Pexels

В Ватикане проживают около 800 человек, и около 450 из них имеют духовный сан. Стать гражданами Ватикана могут только те, кто служит государству – священники, высокие чиновники и гвардейцы.

Справка. Так, Ватикан имеет Швейцарскую гвардию – это небольшое и очень старинное военное подразделение, которое охраняет Папу.

Как только человек перестает работать на Ватикан, он теряет гражданство.