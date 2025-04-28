Мовиться про Ватикан - самостійну державу всередині Риму. Про це пише 24 Канал.
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Чому у Ватикані таке маленьке населення
Ватикан є центром католицької церкви і резиденцією Папи Римського. Його площа приблизно 0,44 квадратного кілометра. При цьому він має власну пошту, банки, радіостанцію і навіть залізничну станцію.
Водночас немає постійних "житлових кварталів" у звичному розумінні, адже ця країна – не для "життя". Також там найнижчий рівень народжуваності у світі – майже нульова, і зовсім немає пологових будинків.
Ватикан має найменше населення у світі / Pexels
У Ватикані проживають близько 800 людей, і близько 450 з них мають духовний сан. Стати громадянами Ватикану можуть тільки ті, хто служить державі – священники, високі чиновники та гвардійці.
Довідка. Так, Ватикан має Швейцарську гвардію – це невеликий і дуже старовинний військовий підрозділ, який охороняє Папу.
Як тільки людина перестає працювати на Ватикан, вона втрачає громадянство.