Выгодно знать каждому пассажиру: в какие дни в Укрзализныце самые дешевые билеты – их всего 2
- Стоимость проезда поездами Укрзализныци зависит от ряда факторов, таких как время года, день недели, тип поезда и класс вагона.
- К базовой стоимости применяются специальные коэффициенты, которые могут как увеличивать, так и уменьшать цену.
Согласно действующему законодательству, цены на билеты Укрзализныци колеблются в зависимости от нескольких факторов, в частности сезона, дня недели, типа поезда и класса вагона. Несмотря на эти колебания, определенные дни остаются особенно выгодными для путешественников.
И сегодня 24 Канал со ссылкой на приказ Министерства инфраструктуры Украины, в котором прописаны соответствующие правила, рассказывает именно о таких днях. Тогда покупка билетов считается самой выгодной.
Читайте также Wizz Air сворачивает полеты в популярной стране: что произошло
Когда в УЗ выгоднее всего покупать билеты?
Цены на билеты существенно меняются в течение года под влиянием системы коэффициентов. Например, в новогодний период, с 25 по 31 декабря, наблюдаются самые высокие цены, когда применяется коэффициент 1,1. Так, цена билета составляет 1 100 гривен при базовом тарифе 1 000 гривен. И наоборот, на конец января, а именно с 21 по 31 января, приходятся самые низкие цены, с коэффициентом 0,85, который снижает стоимость проезда до 850 гривен.
Кроме того, день недели, в который пассажиры выбирают поездку, также влияет на цену билета, добавляя еще один уровень вариативности в структуру тарифов.
Коэффициенты регулирования стоимости проезда по дням недели:
- вторник и среда – самые дешевые дни (коэффициент 0,9);
- пятница и воскресенье – самые дорогие (1,1);
- понедельник, четверг и суббота – стандартная цена (1,0).
Но для поездов "Интерсити+" действуют отдельные коэффициенты:
- понедельник, вторник и среда – обычная цена (1,0);
- четверг и суббота – дешевле (0,9);
- пятница и воскресенье – дороже (1,1).
Также путешественники могут воспользоваться скидкой 10% на билеты на поезда "Интерсити+" при покупке билетов в обе стороны сразу.