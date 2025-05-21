Что будет, если не сортировать мусор в Польше: наказание и штрафы

Люди, которые живут в Польше, должны сортировать отходы. Если игнорировать это правило, то могут возникнуть проблемы.

Некоторые люди не знают, как правильно разделять отходы, однако незнание не защищает от штрафа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

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Штрафы за игнорирование сортировки мусора в Польше

За сортировку мусора в Польше отвечают муниципальные компании, которые занимаются сбором отходов. Если контейнер содержит отходы, которые не соответствуют заявленным правилам сортировки, то коммунальщики могут сообщить об этом гмину.

В некоторых населенных пунктах городские власти и чиновники проводят выборочные проверки.

В общем, если владелец недвижимости не будет сортировать отходы, с него могут взыскать повышенную плату за их вывоз. Например, если за вывоз посортированного мусора надо заплатить 30 злотых в месяц, то за не посортированные отходы надо будет отдать от 90 до 150 злотых.

А если станет понятно, что человек намеренно не сортирует мусор, то его могут оштрафовать на сумму до 500 злотых.

В случае, если это многоквартирный дом и виновное лицо установить невозможно, то штраф может применяться ко всем жителям.

Как сортировать мусор в Польше

В Польше есть шесть основных видов отходов: