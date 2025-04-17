Укр Рус
Закордон Жизнь за границей Пасха в Польше: какие традиционные блюда должны быть на каждом столе страны
17 апреля, 13:39
3

Пасха в Польше: какие традиционные блюда должны быть на каждом столе страны

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Польские пасхальные блюда имеют много вариаций и включают сладкие и соленые элементы.
  • Традиционный пасхальный стол в Польше включает пасхальную бабку, журек, ветчину, колбасу, пасхальные яйца, овощной салат, мясные блюда и яйца с хреном.

Пасху с нетерпением ждут во всем мире. Одним из главных элементов празднования являются разнообразные кулинарные предложения, которые украшают пасхальный стол, в частности в Польше. Традиционно польские семьи готовят трапезу с большим количеством как пикантных блюд, так и сладких.

Особое место имеет паска и крашанки, однако каждая страна может похвастаться собственными кулинарными традициями. В Польше тоже есть уникальные блюда, которые должны быть на каждом пасхальном столе. О них рассказывает 24 Канал.

Читайте также Пасха в Польше: как будут работать магазины на праздники

Традиционные пасхальные блюда в Польше

Традиционный пасхальный стол в Польше похож на украинский. На нем обязательно должны быть масленые и сладкие блюда – пасхальная бабка (аналог украинской паски), журек (кислый суп с белой колбасой и яйцом), ветчина, колбаса, пасхальные яйца, овощной салат, а также мясные теплые блюда и яйца с хреном.

В то же время во многих семьях есть свои традиционные блюда на праздничный стол, но есть те блюда, что должны быть на Пасху почти везде в Польше. В частности, говорится о:

  • журек – традиционный суп на закваске с хреном, который имеет уникальный кисловатый вкус и аромат;
     
  • запеченная белая колбаса – блюдо из свинины, которую готовят по-разному – отваривают, запекают с луком и чесноком или сочетают с яблоками, заворачивая в слоеное тесто. Лучше всего подавать ее теплой с хреном;
     
  • фаршированные яйца – вкусная альтернатива классическим круто сваренным яйцам, которые подаются с майонезом и луком. Готовят с грибами и луком, копченым лососем и сливочным сыром, ветчиной и луком-пореем или тунцом. Подают с хреном;
     
  • домашний пасхальный паштет – готовят с различными видами мяса и овощей;
     
  • жареная свиная корейка со сливами и сливочным соусом;
     
  • домашний пасхальный окорок;
     
  • дрожжевая бабка – может быть лимонной, песочной, мраморной, кокосовой, апельсиновой, с маком или орехами. Каждую из них посыпают сахарной пудрой или покрывают белой, или шоколадной глазурью;


Польская бабка – аналог украинской паски / Фото Unsplash

  • мазурек – готовится на песочном тесте, переслаивается каймаковой массой и украшается орехами, фруктами и глазурью;
     
  • овощной салат с яйцом и майонезом – это флагманское блюдо пасхального завтрака;
     
  • барашек из жмыха, масла или сахара – символизирует Иисуса Христа, воплощая его кротость и смирение. Ягненок может быть изготовлен из различных материалов, включая керамику, тесто, масло или сахарную пасту. Его освящают вместе с другими блюдами и ставят на видном месте на пасхальном столе.

Очевидно, польских блюд, которые готовят на Пасху гораздо больше, но это те, что обычно есть на каждом польском столе.

А о главных пасхальных датах в Польше 24 Канал рассказывал ранее.