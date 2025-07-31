Сергей отметил, что самые высокие расходы жизни во Вроцлаве – это аренда квартиры. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал @kirkicha_agent.
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Сколько нужно для жизни во Вроцлаве в месяц?
Украинец рассказал, что арендует двухкомнатную квартиру 52 квадратных метров с паркингом. Он договорился о скидке на проживание, поэтому уже второй год платит 3 900 злотых вместо 4 400.
На продукты он тратит примерно 100 злотых.
Часто готовим дома, поэтому на кафе и рестораны уходит примерно 700 злотых в месяц. Но для нас это скорее как развлечение, чем прием пищи,
– сказал он.
На машину идет в среднем полторы тысячи злотых в месяц (от тысячи до пяти, когда есть какая-то серьезная проблема).
Спортзал, интернет, телефон, страхование, цветы, кофе – это еще примерно 2 тысячи злотых в месяц.
В общем он подытожил, что тратит в месяц примерно 9 600 злотых.
Конечно, это не фиксированная сумма и она меняется ежемесячно, но это приблизительное значение,
– заявил Сергей.
К слову, ранее мы писали о том, где дешевле всего арендовать квартиру в Польше.