Сергій зазначив, що найвищі витрати життя у Вроцлаві – це оренда квартири. Про це пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал @kirkicha_agent.

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Скільки потрібно для життя у Вроцлаві на місяць?

Українець розповів, що орендує двокімнатну квартиру 52 квадратних метрів з паркінгом. Він домовився про знижку на проживання, тож вже другий рік платить 3 900 злотих замість 4 400.

На продукти він витрачає приблизно 100 злотих.

Часто готуємо вдома, тому на кафе та ресторани йде приблизно 700 злотих на місяць. Але для нас це скоріше як розвага, аніж приймання їжі,

– сказав він.

На машину йде в середньому півтори тисячі злотих на місяць (від тисячі до п'яти, коли є якась серйозна проблема).

Спортзал, інтернет, телефон, страхування, квіти, кави – це ще приблизно 2 тисячі злотих на місяць.

Загалом він підсумував, що витрачає на місяць приблизно 9 600 злотих.

Звісно, це не фіксована сума і вона змінюється щомісяця, але це приблизне значення,

– заявив Сергій.

До слова, раніше ми писали про те, де найдешевше орендувати квартиру в Польщі.