Украинцам в Польше отказывают в статусе UKR: кого затронут новые проверки
Украинцам, приезжающим в Польшу, стали чаще отказывать в предоставлении статуса UKR. Это вызывает беспокойство не только у самих украинцев, но и у польских работодателей.
Как сообщает издание InPoland, в последнее время количество отказов в предоставлении статуса временной защиты UKR резко возросло.
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Как пишет издание, представитель одной из польских компаний хотел трудоустроить украинца, который приехал именно с целью устроиться на работу. Мужчина в уонде города подал заявку на получение PESEL UKR, но ему выдали PESEL со статусом NUE.
Это решение в уезде объяснили тем, что гражданин прибыл в Польшу из региона Украины, где не ведутся непосредственно боевые действия, поэтому он не имеет права на получение PESEL UKR. По словам польских предпринимателей, такие случаи не единичны.
Кому следует готовиться к отказу?
Чиновники усилили контроль и тщательно проверяют каждое заявление, полагая, что многие едут в поисках работы, а не спасаются от прямой угрозы жизни. Под специальную проверку попадают:
- жители регионов, где нет активных боевых действий;
- лица, въехавшие в Польшу из другой безопасной страны;
- граждане, уже имеющие статус защиты или вид на жительство в странах ЕС.
Украинцам в Польше начали отказывать в предоставлении статуса временной защиты UKR / Фото Unsplash
По данным, ведомства начали тщательнее проверять, действительно ли человек приехал в Польшу из-за войны, или это произошло преимущественно по экономическим причинам. Издание пояснило, что статус UKR позволяет украинцам:
- легально проживать в Польше,
- получать доступ к государственной системе здравоохранения,
- а также устраиваться на работу без необходимости проходить сложные административные процедуры.
А как обстоят дела с теми, кто ранее уже имел статус PESEL UKR?
По словам экспертов, те украинцы, которые ранее уже имели статус PESEL UKR, но лишились его из-за длительного отсутствия в Польше, тоже сталкиваются с проблемами. По возвращении в Польшу им отказывают в восстановлении этого статуса.
Что этому предшествовало?
- Польша остается одной из главных стран, принявших украинцев после начала полномасштабного вторжения России. Для граждан Украины, прибывших в страну из-за войны, был введен специальный статус PESEL UKR, дающий право на легальное пребывание, доступ к медицинским услугам, социальной помощи и упрощенное трудоустройство без необходимости получения дополнительных разрешений.
- Однако с 2026 года украинцам в Польше нужно будет получить разрешение CUKR для легального проживания сроком до трех лет вместо статуса PESEL UKR. Оформление разрешения CUKR будет происходить в электронном виде, а для его получения необходимо соответствовать определенным требованиям, касающимся статуса UKR.