Из еще одного города Польши в Европу: Wizz Air открывает 7 новых маршрутов – когда и куда будет летать
- Wizz Air объявил о запуске 7 новых маршрутов из Вроцлава и планирует увеличить долю рынка в Польше до 22%.
- С Катовице и Гданьска также будут рейсы в Биллунн, а с Биллунн в Вильнюс, Гданьск и Катовице.
Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air объявил о запуске 7 новых маршрутов из Вроцлава. Сейчас Wizz Air выполняет 10 маршрутов из этого польского города в разные города Европы.
Также лоукостер объявил, что будет летать из Катовице и Гданьска в Биллунн в Дании. Детали о новых направлениях рассказывает 24 Канал со ссылкой на Wizz Air.
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Wizz Air откроет 7 новых рейсов из Вроцлава
В рамках значительного шага, направленного на усиление своего присутствия в Польше, Wizz Air объявила о добавлении нового самолета A321neo, базирующегося во Вроцлаве. Ожидается, что это расширение увеличит долю рынка авиакомпании в регионе до 22%.
Новый самолет позволит Wizz Air открыть новые направления и увеличить частоту полетов на имеющихся маршрутах. В частности, авиакомпания увеличит количество еженедельных рейсов из Вроцлава в Барселону с трех до четырех, а из Вроцлава в Малагу с двух до трех.
Так, новые рейсы будут летать из Вроцлава по следующим направлениям:
- Лондон-Гатвик (Великобритания): с июня 2025 года четыре раза в неделю;
- Гран-Канария (Канарские острова, Испания): с декабря 2025 года дважды в неделю;
- Мадрид (Испания): с декабря 2025 года три раза в неделю;
- Бухарест-Беняса (Румыния): с декабря 2025 года трижды в неделю;
- Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцария): с декабря 2025 года четыре раза в неделю;
- Ницца (Франция): с декабря 2025 года три раза в неделю;
- Катания (Сицилия, Италия): с марта 2026 года дважды в неделю.
Пример бронирования билетов на рейс Вроцлав – Катания на 31 марта 2026 года / Скриншот с сайта Wizz Air
Также венгерская лоукост-авиакомпания объявила о добавлении трех новых направлений в свою полетную программу из датского города Биллунд:
- Вильнюс (Литва): с июля 2025 года дважды в неделю;
- Гданьск (Польша): с июня 2025 года трижды в неделю;
- Катовице (Польша): с октября 2025 года трижды в неделю.
К слову, а ирландский лоукостер Ryanair окончательно откажется от бумажных билетов.