Из еще одного города Польши в Европу: Wizz Air открывает 7 новых маршрутов – когда и куда будет летать

Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air объявил о запуске 7 новых маршрутов из Вроцлава. Сейчас Wizz Air выполняет 10 маршрутов из этого польского города в разные города Европы.

Также лоукостер объявил, что будет летать из Катовице и Гданьска в Биллунн в Дании. Детали о новых направлениях рассказывает 24 Канал со ссылкой на Wizz Air.

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Wizz Air откроет 7 новых рейсов из Вроцлава

В рамках значительного шага, направленного на усиление своего присутствия в Польше, Wizz Air объявила о добавлении нового самолета A321neo, базирующегося во Вроцлаве. Ожидается, что это расширение увеличит долю рынка авиакомпании в регионе до 22%.

Новый самолет позволит Wizz Air открыть новые направления и увеличить частоту полетов на имеющихся маршрутах. В частности, авиакомпания увеличит количество еженедельных рейсов из Вроцлава в Барселону с трех до четырех, а из Вроцлава в Малагу с двух до трех.

Так, новые рейсы будут летать из Вроцлава по следующим направлениям:

Лондон-Гатвик (Великобритания): с июня 2025 года четыре раза в неделю; Гран-Канария (Канарские острова, Испания): с декабря 2025 года дважды в неделю; Мадрид (Испания): с декабря 2025 года три раза в неделю; Бухарест-Беняса (Румыния): с декабря 2025 года трижды в неделю; Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцария): с декабря 2025 года четыре раза в неделю; Ницца (Франция): с декабря 2025 года три раза в неделю; Катания (Сицилия, Италия): с марта 2026 года дважды в неделю.



Пример бронирования билетов на рейс Вроцлав – Катания на 31 марта 2026 года / Скриншот с сайта Wizz Air

Также венгерская лоукост-авиакомпания объявила о добавлении трех новых направлений в свою полетную программу из датского города Биллунд:

Вильнюс (Литва): с июля 2025 года дважды в неделю;

(Литва): с июля 2025 года дважды в неделю; Гданьск (Польша): с июня 2025 года трижды в неделю;

(Польша): с июня 2025 года трижды в неделю; Катовице (Польша): с октября 2025 года трижды в неделю.

К слову, а ирландский лоукостер Ryanair окончательно откажется от бумажных билетов.