Из ближайшего к Украине аэропорта: Wizz Air запускает аж 8 новых рейсов
- Wizz Air открывает 8 новых маршрутов из аэропорта Сучавы, что вблизи украинской границы.
- Новые рейсы создадут возможности для трудоустройства и будут способствовать развитию туризма в стране.
Венгерский лоукостер Wizz Air объявил об открытии восьми новых маршрутов из Румынии. В частности, эти рейсы будут выполняться из аэропорта Сучавы, который расположен ближе всего к украинской границе.
Все новые направления будут открыты уже с осени и зимы 2025 года. Детали о рейсах рассказывает 24 Канал со ссылкой на Wizz Air.
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Wizz Air запускает 8 новых маршрутов
Как сообщил авиаперевозчик, с декабря 2025 года из Сучавы можно будет улететь в такие города Европы:
- Милан-Бергамо, Италия;
- Венеция, Италия;
- Болонья, Италия;
- Карлсруэ/Баден-Баден, Германия;
- Брюссель-Шарлеруа, Бельгия;
- Бирмингем, Великобритания;
- Ларнака, Кипр;
- Вена, Австрия (с сентября 2025 года).
Частота полетов из аэропортов Сучавы будет варьироваться от 2 до 4 рейсов в неделю в зависимости от маршрута.
Отмечается, что новые рейсы создадут новые возможности для трудоустройства и будут способствовать развитию туризма в стране.
Стоит отметить, что ранее Wizz Air анонсировал запуск новых рейсов из городов Брашов и Тимишоара в Румынии, которые стартуют с октября 2025 года.