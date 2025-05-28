Временная защита для украинцев в ЕС: стало известно, продлят ли статус

Европейский Союз намерен продлить временную защиту для граждан Украины. Если решение будет одобрено, украинские беженцы смогут легально находиться в ЕС до марта 2027 года.

Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел соберется в Люксембурге 12 – 13 июня, где, как ожидается, будет принято окончательное решение. Об этом заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Читайте также Количество беженцев в Германии достигло рекордного уровня: каждый третий – украинец

Защиту для украинцев в ЕС могут продлить до 2027-го

Посол Украины в ЕС отметил, что действующий механизм временной защиты для украинцев в ЕС будет продлен до марта 2027 года.

Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС продолжит временную защиту для украинцев, и исходим из того, что это продолжение будет до марта 2027 года,

– сказал Ченцов.

Он также подчеркнул, что на решение Европейской Комиссии существенно повлияла текущая ситуация с безопасностью в Украине, которая остается нестабильной.

Кроме того, было подчеркнуто, что почти половина украинцев, которые находятся под временной защитой в Европейском Союзе, – это женщины, а примерно треть – дети. То есть в защите нуждаются уязвимые группы, которые не могут вернуться домой.

Что делать после 2027-го

Европейский Союз сейчас обсуждает будущее Директивы о временной защите, срок действия которой истечет через 2 года. В свете этих переговоров вице-премьер-министр Украины и министр национального единства Алексей Чернышев посетит Брюссель на следующей неделе.

Во время визита он встретится с Еврокомиссаром по вопросам миграции Магнусом Бруннером и другими должностными лицами ЕС, чтобы обсудить потенциальные решения и выработать единый подход к этому насущному вопросу.

Ожидается, что после этого Комиссия определит свое видение потенциального прекращения действия Директивы, срок действия которой закончится в марте 2027 года.

Напомним, что, что Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2026 года.