Экстремальная температура: назвали самый жаркий город Европы

Аналитики выделили европейский город, в котором самая высокая температура в летние месяцы. Сильная жара может быть опасной для туристов.

В прошлом году бывало и такое, что температура там не опускалась ниже чем на +30 градусов даже ночью. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Где в Европе жарче всего летом?

Исследователи проанализировали более 50 популярных туристических направлений. Они посчитали дни, когда в 2024 году температура превышала +36 градусов.

Оказалось, что самый жаркий город – столица Кипра, Никосия. В июле прошлого года 36 градусов тепла "держались" там в течение 28 дней подряд, а иногда было еще жарче.

Эксперты отметили, что если температура воздуха ночью выше 30 градусов, то организм не успевает восстановиться после дневного перегрева.



Никосия – самый жаркий город Европы / Википедия

Также они назвали другие жаркие города Европы:

Алентежу, Португалия;

Эстремадура, Испания;

Бодрум и Измир, Турция;

Корфу, Греция;

Рим, Италия.

Напомним, что сейчас из-за жаркой погоды в Португалии продолжается сильный лесной пожар. Также масштабные лесные пожары в течение июля были в Греции и Турции.