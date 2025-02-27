Кроме этого, в Германии есть организация, которая создает магазины для людей с низким доходом. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Где дешевле: сколько стоят продукты в Германии и Украине

Где дешевле всего скупаться в Германии

Прежде советуем обратить внимание на местные рынки, в частности, турецкие базары, где в конце дня часто предлагают пониженные цены на свежие овощи и фрукты.

Если не любите рынки, то есть несколько сетей магазинов, где можно купить продукты по доступным ценам. В частности:

Aldi. Одна из самых известных сетей дискаунтеров, которая предлагает широкий ассортимент товаров и продуктов для дома по низким ценам. Сеть делится на Aldi Süd и Aldi Nord.

Одна из самых известных сетей дискаунтеров, которая предлагает широкий ассортимент товаров и продуктов для дома по низким ценам. Сеть делится на Aldi Süd и Aldi Nord. Lidl. Популярная сеть, которая предлагает разнообразные продукты, а также товары для дома, технику и парфюмерию.

Популярная сеть, которая предлагает разнообразные продукты, а также товары для дома, технику и парфюмерию. Penny. Сеть магазинов, специализирующаяся на продаже пищевых продуктов, включая собственные марки органической продукции и полуфабрикатов.

Сеть магазинов, специализирующаяся на продаже пищевых продуктов, включая собственные марки органической продукции и полуфабрикатов. Netto. Кроме продуктов, там по приятным ценам можно найти: постельное белье, одежда, инструменты и товары для сада Сеть делится на Netto Marken и Netto Supermarkt.

Кроме продуктов, там по приятным ценам можно найти: постельное белье, одежда, инструменты и товары для сада Сеть делится на Netto Marken и Netto Supermarkt. Norma. Предлагает стандартные товары питания, а также широкий выбор товаров для дома, мебели и техники.

Лайфхак. Об этом мало кто знает, однако еженедельно издание BILD публикует обзор лучших скидок на продукты питания в различных супермаркетах Германии.

Кроме этого, для людей с низким доходом в Германии действует организация Deutsche Tafel, которая организовывает специальные магазины, где продукты можно приобрести за символическую плату. В частности, там скупаются безработные и пенсионеры.