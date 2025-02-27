Кроме этого, в Германии есть организация, которая создает магазины для людей с низким доходом. Об этом пишет 24 Канал.
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Где дешевле всего скупаться в Германии
Прежде советуем обратить внимание на местные рынки, в частности, турецкие базары, где в конце дня часто предлагают пониженные цены на свежие овощи и фрукты.
Если не любите рынки, то есть несколько сетей магазинов, где можно купить продукты по доступным ценам. В частности:
- Aldi. Одна из самых известных сетей дискаунтеров, которая предлагает широкий ассортимент товаров и продуктов для дома по низким ценам. Сеть делится на Aldi Süd и Aldi Nord.
- Lidl. Популярная сеть, которая предлагает разнообразные продукты, а также товары для дома, технику и парфюмерию.
- Penny. Сеть магазинов, специализирующаяся на продаже пищевых продуктов, включая собственные марки органической продукции и полуфабрикатов.
- Netto. Кроме продуктов, там по приятным ценам можно найти: постельное белье, одежда, инструменты и товары для сада Сеть делится на Netto Marken и Netto Supermarkt.
- Norma. Предлагает стандартные товары питания, а также широкий выбор товаров для дома, мебели и техники.
Лайфхак. Об этом мало кто знает, однако еженедельно издание BILD публикует обзор лучших скидок на продукты питания в различных супермаркетах Германии.
Кроме этого, для людей с низким доходом в Германии действует организация Deutsche Tafel, которая организовывает специальные магазины, где продукты можно приобрести за символическую плату. В частности, там скупаются безработные и пенсионеры.