Крім цього, у Німеччині є організація, яка створює магазини для людей з низьким доходом. Про це пише 24 Канал.
Дивіться також Де дешевше: скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні
Де найдешевше скуплятися в Німеччині
Передусім радимо звернути увагу на місцеві ринки, зокрема турецькі базари, де наприкінці дня часто пропонують знижені ціни на свіжі овочі та фрукти.
Якщо не полюбляєте ринки, то є кілька мереж магазинів, де можна придбати продукти за доступними цінами. Зокрема:
- Aldi. Одна з найвідоміших мереж дискаунтерів, яка пропонує широкий асортимент продуктів та товарів для дому за низькими цінами. Мережа поділяється на Aldi Süd та Aldi Nord.
- Lidl. Популярна мережа, яка пропонує різноманітні продукти, а також товари для дому, техніку та парфумерію.
- Penny. Мережа магазинів, яка спеціалізується на продажу харчових продуктів, включаючи власні марки органічної продукції та напівфабрикатів.
- Netto. Окрім продуктів, там за приємними цінами можна знайти: постільну білизну, одяг, інструменти та товари для саду. Мережа поділяється на Netto Marken та Netto Supermarkt.
- Norma. Пропонує стандартні товари харчування, а також широкий вибір товарів для дому, меблів та техніки.
Лайфхак. Про це мало хто знає, проте щотижня видання BILD публікує огляд найкращих знижок на харчові продукти в різних супермаркетах Німеччини.
Крім цього, для людей з низьким доходом у Німеччині діє організація Deutsche Tafel, яка організовує спеціальні магазини, де продукти можна придбати за символічну плату. Зокрема там скупляються безробітні та пенсіонери.