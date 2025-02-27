Крім цього, у Німеччині є організація, яка створює магазини для людей з низьким доходом. Про це пише 24 Канал.

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Де найдешевше скуплятися в Німеччині

Передусім радимо звернути увагу на місцеві ринки, зокрема турецькі базари, де наприкінці дня часто пропонують знижені ціни на свіжі овочі та фрукти.

Якщо не полюбляєте ринки, то є кілька мереж магазинів, де можна придбати продукти за доступними цінами. Зокрема:

Aldi. Одна з найвідоміших мереж дискаунтерів, яка пропонує широкий асортимент продуктів та товарів для дому за низькими цінами. Мережа поділяється на Aldi Süd та Aldi Nord.

Одна з найвідоміших мереж дискаунтерів, яка пропонує широкий асортимент продуктів та товарів для дому за низькими цінами. Мережа поділяється на Aldi Süd та Aldi Nord. Lidl. Популярна мережа, яка пропонує різноманітні продукти, а також товари для дому, техніку та парфумерію.

Популярна мережа, яка пропонує різноманітні продукти, а також товари для дому, техніку та парфумерію. Penny. Мережа магазинів, яка спеціалізується на продажу харчових продуктів, включаючи власні марки органічної продукції та напівфабрикатів.

Мережа магазинів, яка спеціалізується на продажу харчових продуктів, включаючи власні марки органічної продукції та напівфабрикатів. Netto. Окрім продуктів, там за приємними цінами можна знайти: постільну білизну, одяг, інструменти та товари для саду. Мережа поділяється на Netto Marken та Netto Supermarkt.

Окрім продуктів, там за приємними цінами можна знайти: постільну білизну, одяг, інструменти та товари для саду. Мережа поділяється на Netto Marken та Netto Supermarkt. Norma. Пропонує стандартні товари харчування, а також широкий вибір товарів для дому, меблів та техніки.

Лайфхак. Про це мало хто знає, проте щотижня видання BILD публікує огляд найкращих знижок на харчові продукти в різних супермаркетах Німеччини.

Крім цього, для людей з низьким доходом у Німеччині діє організація Deutsche Tafel, яка організовує спеціальні магазини, де продукти можна придбати за символічну плату. Зокрема там скупляються безробітні та пенсіонери.