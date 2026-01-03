"Уважение и человечность во всем": украинка раскрыла причины переезда в неожиданную страну

Украинка, переехавшая в Исландию вместе с семьей, раскрыла, почему она выбрала именно эту страну, которая не является самым популярным выбором для большинства людей.

Несмотря на то, что в Исландии зимой ночь может длиться до 20 часов, немало украинцев все же выбирают именно эту страну для жизни – и на это есть несколько неожиданных причин, сообщает 24 Канал со ссылкой на linakondes22.

Почему украинка выбрала для переезда именно Исландию?

Низкий уровень преступности

Исландия – это страна, где во время ежедневной работы полиция даже не носит с собой огнестрельного оружия. Она известна низким уровнем преступности, а также высоким доверием к полиции. И, по словам украинки, безопасность ощущается во всем – на улицах, в магазинах и в повседневной жизни.

Высокое качество жизни

В Исландии для украинки важно то, что можно получать высокую зарплату и жить "без выживания". Кроме того, в Исландии, по словам женщины, хорошая социальная защита и есть ощущение, что государство действительно "работает для людей".

Кроме того, в этой стране она чувствует себя по-настоящему безопасно и спокойно.

Местные люди

Исландцы – добрые, спокойные, искренние. Чувствуется уважение и человечность. Во всем,

– поделилась украинка.

Кроме того, населения в стране немного, и "никто никуда не спешит", а это значит меньшее количество очередей.

Природа

Исландия славится своей невероятной природой: здесь рядом и водопады, и горячие источники, и фьорды, и это очень вдохновляет украинку.

Также Исландия – это очень чистая страна. Воду здесь можно пить прямо из-под крана, а на улицах нет мусора.

Дышишь и чувствуешь, что это реально другой уровень комфорта,

– поделилась блогерша.

