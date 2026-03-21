3 найпопулярніші шахрайські схеми у Франції: українка поділилася досвідом
21 березня, 16:41
Марина Блохіна
Основні тези
  • Популярні шахрайські схеми у Франції включають фальшиві знижки на квитки до Діснейленду, обіцяючи до 95% знижки, які не існують.
  • Інші схеми включають фальшиві знижки на адвент-календарі перед Чорною п'ятницею та підозрілі повідомлення щодо медичного страхування для іноземців.

І туристи, і біженці, що живуть у Франції, можуть досить легко стати жертвами місцевих шахраїв. І українка, що живе у цій країні вже досить довго, розповіла, чого варто остерігатися.

Українка, що живе у Франції, попередила українців про кілька дуже популярних шахрайських схем, повідомляє mira.proparis.

Цікаво 60 євро на "пустому місці": українка попередила про незвичний штраф у Франції

Які шахрайські схеми дуже популярні у Франції?

Квитки до Дійснейленду

Якщо під час подорожі до Франції ви хочете відвідати Діснейленд у Парижі, спроба заощадити гроші може обернутися їхньою втратою. 

Ця схема обіцяє квитки зі знижкою до 95%, представляючи пропозицію як дуже обмежену з таймером відліку. Все зроблено для того, аби ви поспішали купити їх, але насправді таких цін просто не існує, 
– поділилася блогерка. 

Тож вона радить завжди купувати квитки лише на офіційному сайті. 

Знижки на адвент-календарі

Особливо поширеною ця схема стає перед Чорною п'ятницею: дуже багато магазинів влаштовують знижки, але не в 90%, попереджає українка. А якщо ви побачили рекламу з неймовірними знижками, слідкуйте уважно за сайтами, на які ведуть посилання. Дуже часто це шахраї. 

Медичне страхування

А ось ця схема, за словами дівчини, розрахована саме на українців та інших іноземців, що живуть у Франції. 

Після оформлення медичного страхування вам можуть надіслати SMS з проханням продовжити страховку, або оплатити щось через підозрілі посилання. Будьте уважні та обережні, 
– додала дівчина. 

Що ще розповідають українці за кордоном?

  • Українка, якій довелося змінити чимало робіт в Італії, розповіла про найбільший недолік працевлаштування там. 

  • Тим часом українка, що переїхала за кордон, розповіла, що після однієї країни взагалі не хоче жити в Європі