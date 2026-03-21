3 найпопулярніші шахрайські схеми у Франції: українка поділилася досвідом
- Популярні шахрайські схеми у Франції включають фальшиві знижки на квитки до Діснейленду, обіцяючи до 95% знижки, які не існують.
- Інші схеми включають фальшиві знижки на адвент-календарі перед Чорною п'ятницею та підозрілі повідомлення щодо медичного страхування для іноземців.
І туристи, і біженці, що живуть у Франції, можуть досить легко стати жертвами місцевих шахраїв. І українка, що живе у цій країні вже досить довго, розповіла, чого варто остерігатися.
Українка, що живе у Франції, попередила українців про кілька дуже популярних шахрайських схем, повідомляє mira.proparis.
Які шахрайські схеми дуже популярні у Франції?
Квитки до Дійснейленду
Якщо під час подорожі до Франції ви хочете відвідати Діснейленд у Парижі, спроба заощадити гроші може обернутися їхньою втратою.
Ця схема обіцяє квитки зі знижкою до 95%, представляючи пропозицію як дуже обмежену з таймером відліку. Все зроблено для того, аби ви поспішали купити їх, але насправді таких цін просто не існує,
– поділилася блогерка.
Тож вона радить завжди купувати квитки лише на офіційному сайті.
Знижки на адвент-календарі
Особливо поширеною ця схема стає перед Чорною п'ятницею: дуже багато магазинів влаштовують знижки, але не в 90%, попереджає українка. А якщо ви побачили рекламу з неймовірними знижками, слідкуйте уважно за сайтами, на які ведуть посилання. Дуже часто це шахраї.
Медичне страхування
А ось ця схема, за словами дівчини, розрахована саме на українців та інших іноземців, що живуть у Франції.
Після оформлення медичного страхування вам можуть надіслати SMS з проханням продовжити страховку, або оплатити щось через підозрілі посилання. Будьте уважні та обережні,
– додала дівчина.
