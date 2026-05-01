"Штрафи, суди і в'язниця": українка розкрила, що її сильно дивує у Франції
- Українка Карина зазначила, що у Франції дуже суворо контролюють питання бездомних тварин, і за жорстоке поводження з ними можна отримати штрафи, суди чи навіть в'язницю.
- Вона також відзначила, що в багатьох французьких магазинах є окремі двері для входу і виходу, і охоронець може направити до правильних дверей, якщо вибрано неправильно.
Українка Карина, що живе у Франції, розповіла, до чого вона досі не може звикнути у країні. Попри те, що вона живе за кордоном вже не один рік, деякі речі її все ще дивують.
Франція – це одна з найпопулярніших країн Європи для туризму, а чимало людей переїздять туди і назавжди. Але не всі виявляються готовими до того, наскільки країни можуть відрізнятися. Тож українка розповіла про найбільш незвичні речі, з якими їй довелося зіштовхнутися у Парижі, повідомляє karyna_tsymbuk.
Що українку дивує у Франції?
Відсутність бездомних тварин
Українка живе у Парижі вже 8 місяців – і за цей час не побачила на вулицях жодної бездомної тварини.
Це питання тут дуже контролюють, і за жорстоке поводження з тваринами можуть бути штрафи, суди і в'язниця,
– поділилася дівчина.
Окремі входи та виходи
В багатьох французьких магазинах є двоє дверей – в одні потрібно заходити, а ось виходити вже через інші. А ось якщо ви випадково оберете не ті двері, що потрібно, охоронець може вас зупинити та направити до правильних.
Таксисти
Українка зауважила, що у Франції потрібно підготуватися до того, що таксист може, не питаючи, закурити електронну сигарету у салоні автомобіля. Також водії можуть спокійно голосно говорити по відеозв'язку та зовсім не зав'язувати розмову з пасажиром.
До слова, ціна на поїздку на таксі у будні дні становитиме приблизно 1,27 євро за кілометр не у години пік, пише Introducing Paris.
Сміттєві баки повсюди
Дуже часто великі сміттєві баки стоять прямо на вулицях – поряд з будинками чи навпроти закладів. І через те, що у Франції дуже популярні літні тераси, відвідувачі можуть насолоджуватися кавою, і всього за кілька метрів від них сміттєвоз забиратиме сміття.
