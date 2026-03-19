Ці речі не можна класти у ручну поклажу в Ryanair: пасажири постійно забувають

Для багатьох людей лоукостер Ryanair є ідеальним способом подорожувати Європою. Втім, для того, аби максимально заощадити, варто відмовитися від багажу, а натомість брати з собою лише ручну поклажу. –

Попри те, що не так давно Ryanair збільшив максимальні розміри дозволеної ручної поклажі, правила щодо того, що не можна в неї класти, залишилися незмінними, пише Express. І для того, аби не опинитися в ситуації, коли вас не пустять на омріяний рейс, краще ознайомитися з правилами заздалегідь.

Що не можна класти у ручну поклажу?

Серед усіх заборонених речей для ручної поклажі є всього кілька, про які мандрівники забувають найчастіше – вони видаються дуже буденними та безпечними, а все ж викликають проблеми під час перевірки безпеки.

Отож, основні предмети, щодо яких ведуться жваві дискусії – це манікюрні ножиці та бритви, пише Sky Team. В більшості аеропортів ці засоби гігієни не викличуть запитань – але деякі все ж радять замінити ножиці на щипчики. Але іноді проблеми все ж виникають.

В'їзд до Туреччини заборонений. Хлопець на касі змусив мене викинути манікюрні ножиці у сміття. Тримайте їх у зареєстрованому багажі,

– поділився один пасажир у Reddit.

У цьому випадку найкраще користуватися правилом, що якщо предмет досить дешевий, і ви не впевнені у тому, чи можна їх везти у ручній поклажі, краще купити його вже у місці призначення. Тим часом у компанії Ryanair пишуть, що предмети з гострим кінцем та краєм не можна брати на борт – але їх можна спакувати як частину зареєстрованого багажу.

Втім, предмети "з гострим кінцем чи краєм" – це ті, довжина леза яких перевищує 6 сантиметрів. Тож з невеликими ножицями проблем, скоріш за все, не буде. Також можна везти одноразові бритви у пластиковому корпусі.

Що ще потрібно знати мандрівникам?