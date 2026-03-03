Краще одразу залишити вдома: ці речі не вийде провезти через кордон Молдови

Міжнародний аеропорт в Кишиневі для багатьох українців є початковою точкою омріяних подорожей та відпусток. Втім, для того, аби туди потрапити, спершу слід перетнути кордон.

Для перетину кордону Молдови українцям не потрібна віза – лише дійсний закордонний паспорт. Втім, все ж необхідно дотримуватися митних правил, аби поїздка не обірвалася, ще не почавшись, повідомляє МЗС України.

Що не можна везти до Молдови з України?

Перше, що не можна ввозити до Молдови – це будь-які наркотичні, хімічні, радіоактивні та токсичні речовини, зброю, рецептурні лікарські препарати, а також заборонено вивозити культурні цінності та антикварні предмети.

Окрім того, діє сувора заборона на будь-яку молочну та м'ясну продукцію. Заборонено перевозити через кордон посадковий матеріал – саджанці дерев, насіння тощо.

Важливо! У окремих випадках при в'їзді у Молдову потрібно оформлювати декларацію – робиться це тоді, коли ви везете комерційні товари в особистому багажі і їхня вартість перевищує 1000 євро, або ж 1000 кілограмів маси нетто.

А не деякі товари діють обмеження, пише MDoficce. Зокрема, лише в певних кількостях можна ввозити:

ювелірні вироби – до 5 одиниць на людину незалежно від вартості;

фотоапарат чи відеокамера – по 1 штуці;

смартфони – 2 штуки;

окуляри – 4 пари;

годинники – 3 штуки;

портативні комп'ютери та інша електроніка – 1 штука;

вино – до 2 літрів;

пиво – до 5 літрів;

цигарки – 200 штук ,або ж 50 сигар;

вироби зі шкіри – 3 штуки;

вироби з хутра – 1 штука;

не рецептурні ліки – 5 упаковок на людину.

Яке покарання передбачене за порушення митних правил?

При перетині кордону митники обов'язково переглядають вантаж людей, що в'їжджають до країни. І якщо на контролі виявлять заборонені речі чи продукти, їх можуть конфіскувати. Окрім того, можуть призначити штраф, сума якого залежатиме від того, що саме людина намагалася незаконно ввезти.

А ось у деяких випадках людину навіть можуть депортувати із забороною на відвідування Молдови на 5 років.

Що ще слід знати українцям, що подорожують до Європи?