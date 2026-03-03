Укр Рус
Закордон Туризм Краще одразу залишити вдома: ці речі не вийде провезти через кордон Молдови
3 березня, 17:58
3

Краще одразу залишити вдома: ці речі не вийде провезти через кордон Молдови

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українцям не потрібна віза для в'їзду в Молдову, але важливо дотримуватися митних правил, наприклад, заборонено ввозити наркотики, зброю та культурні цінності.
  • Існують обмеження на ввезення певних товарів, таких як ювелірні вироби, вина та електроніка, а за порушення митних правил можуть конфіскувати речі, накласти штраф або депортувати.

Міжнародний аеропорт в Кишиневі для багатьох українців є початковою точкою омріяних подорожей та відпусток. Втім, для того, аби туди потрапити, спершу слід перетнути кордон.

Для перетину кордону Молдови українцям не потрібна віза – лише дійсний закордонний паспорт. Втім, все ж необхідно дотримуватися митних правил, аби поїздка не обірвалася, ще не почавшись, повідомляє МЗС України

Цікаво 10 фраз, без яких у Німеччині ніяк: перед поїздкою варто їх вивчити

Що не можна везти до Молдови з України?

Перше, що не можна ввозити до Молдови – це будь-які наркотичні, хімічні, радіоактивні та токсичні речовини, зброю, рецептурні лікарські препарати, а також заборонено вивозити культурні цінності та антикварні предмети. 

Окрім того, діє сувора заборона на будь-яку молочну та м'ясну продукцію. Заборонено перевозити через кордон посадковий матеріал – саджанці дерев, насіння тощо. 

Важливо! У окремих випадках при в'їзді у Молдову потрібно оформлювати декларацію – робиться це тоді, коли ви везете комерційні товари в особистому багажі і їхня вартість перевищує 1000 євро, або ж 1000 кілограмів маси нетто. 

А не деякі товари діють обмеження, пише MDoficce. Зокрема, лише в певних кількостях можна ввозити:

  • ювелірні вироби – до 5 одиниць на людину незалежно від вартості;
  • фотоапарат чи відеокамера – по 1 штуці;
  • смартфони – 2 штуки;
  • окуляри – 4 пари;
  • годинники – 3 штуки;
  • портативні комп'ютери та інша електроніка – 1 штука;
  • вино – до 2 літрів;
  • пиво – до 5 літрів;
  • цигарки – 200 штук ,або ж 50 сигар;
  • вироби зі шкіри – 3 штуки;
  • вироби з хутра – 1 штука;
  • не рецептурні ліки – 5 упаковок на людину. 

Яке покарання передбачене за порушення митних правил?

При перетині кордону митники обов'язково переглядають вантаж людей, що в'їжджають до країни. І якщо на контролі виявлять заборонені речі чи продукти, їх можуть конфіскувати. Окрім того, можуть призначити штраф, сума якого залежатиме від того, що саме людина намагалася незаконно ввезти. 

А ось у деяких випадках людину навіть можуть депортувати із забороною на відвідування Молдови на 5 років.

Що ще слід знати українцям, що подорожують до Європи?