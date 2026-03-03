Краще одразу залишити вдома: ці речі не вийде провезти через кордон Молдови
- Українцям не потрібна віза для в'їзду в Молдову, але важливо дотримуватися митних правил, наприклад, заборонено ввозити наркотики, зброю та культурні цінності.
- Існують обмеження на ввезення певних товарів, таких як ювелірні вироби, вина та електроніка, а за порушення митних правил можуть конфіскувати речі, накласти штраф або депортувати.
Міжнародний аеропорт в Кишиневі для багатьох українців є початковою точкою омріяних подорожей та відпусток. Втім, для того, аби туди потрапити, спершу слід перетнути кордон.
Для перетину кордону Молдови українцям не потрібна віза – лише дійсний закордонний паспорт. Втім, все ж необхідно дотримуватися митних правил, аби поїздка не обірвалася, ще не почавшись, повідомляє МЗС України.
Цікаво 10 фраз, без яких у Німеччині ніяк: перед поїздкою варто їх вивчити
Що не можна везти до Молдови з України?
Перше, що не можна ввозити до Молдови – це будь-які наркотичні, хімічні, радіоактивні та токсичні речовини, зброю, рецептурні лікарські препарати, а також заборонено вивозити культурні цінності та антикварні предмети.
Окрім того, діє сувора заборона на будь-яку молочну та м'ясну продукцію. Заборонено перевозити через кордон посадковий матеріал – саджанці дерев, насіння тощо.
Важливо! У окремих випадках при в'їзді у Молдову потрібно оформлювати декларацію – робиться це тоді, коли ви везете комерційні товари в особистому багажі і їхня вартість перевищує 1000 євро, або ж 1000 кілограмів маси нетто.
А не деякі товари діють обмеження, пише MDoficce. Зокрема, лише в певних кількостях можна ввозити:
- ювелірні вироби – до 5 одиниць на людину незалежно від вартості;
- фотоапарат чи відеокамера – по 1 штуці;
- смартфони – 2 штуки;
- окуляри – 4 пари;
- годинники – 3 штуки;
- портативні комп'ютери та інша електроніка – 1 штука;
- вино – до 2 літрів;
- пиво – до 5 літрів;
- цигарки – 200 штук ,або ж 50 сигар;
- вироби зі шкіри – 3 штуки;
- вироби з хутра – 1 штука;
- не рецептурні ліки – 5 упаковок на людину.
Яке покарання передбачене за порушення митних правил?
При перетині кордону митники обов'язково переглядають вантаж людей, що в'їжджають до країни. І якщо на контролі виявлять заборонені речі чи продукти, їх можуть конфіскувати. Окрім того, можуть призначити штраф, сума якого залежатиме від того, що саме людина намагалася незаконно ввезти.
А ось у деяких випадках людину навіть можуть депортувати із забороною на відвідування Молдови на 5 років.
Що ще слід знати українцям, що подорожують до Європи?
Не всі українці знають, що робити у випадку, якщо паспорт загубився за кордоном. Та алгоритм дій насправді дуже простий.
Тим часом для подорожі до Польщі при собі потрібно мати певну суму грошей. Без неї можуть просто завернути на кордоні.