Щоб потяг не стояв годинами: ось що українцям заборонено везти до Словаччини

Чимало українців подорожують до Словаччини потягом, або ж машиною – і не підозрюють, що вміст їхньої валізи впливає на те, скільки триватиме прикордонний контроль.

Якщо ви їдете до Словаччини потягом, тоді паспортний та митний контроль здійснюється на кордоні – і його тривалість прямо залежить від того, чи знайдуться в пасажирів заборонені предмети та товари. Тож деякі продукти та речі краще не заносити до вагона взагалі, повідомляє Закарпатська митниця.

Що не можна везти через кордон Словаччини?

У подорож до іншої країни можна брати лише ті товари, продукти та подарунки, що відповідають митним правилам – а ось за їхнє порушення передбачене покарання. А якщо подорожуєте потягом, то навіть хвилинна затримка може обійтися штрафом у 1700 гривень.

Отож, ось що заборонено везти до Словаччини:

фрукти;

овочі;

м'ясо та м'ясні продукти;

молоко та молочні продукти;

квіти та насіння без спеціального сертифіката;

рослини і зокрема саджанці.

У випадку порушення цих правил продукти вилучать та знищать, а людині випишуть штраф, пише Visit Ukraine. Втім, з правила є винятки: сухе молоко для немовлят, дитяче харчування та спеціальні дієтичні продукти.

Окрім того, на деякі товари діють обмеження. Це означає, що через кордон можна везти тільки певну їхню кількість:

сигарети – 40 штук;

сигарили – 20 штук;

сигари – 10 штук;

тютюн для куріння – 50 грамів;

або ж розумне поєднання вищеперелічених товарів;

спиртні напої з вмістом алкоголю понад 22% – 1 літр;

спиртні напої, де вміст алкоголю менший, ніж 22% – 2 літри;

або їхнє розумне поєднання;

тихе вино – 4 літри;

пиво – 16 літрів.

Що ще слід знати туристам?