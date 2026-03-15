Щоб не отримати відмову у в'їзді: ось що категорично заборонено везти в Румунію

Румунська митна служба має цілу низку обмежень та заборон щодо ввезення деяких товарів та продуктів. І краще ознайомитися з ними ще перед поїздкою.

Порушення навіть одного митного правила може призвести до конфіскації заборонених речей – а часом і до неприємних штрафів. Тож краще одразу залишити кілька продуктів та товарів вдома, пише МЗС України.

Цікаво Майбутнє під питанням: скільки українців можуть залишитися за кордоном назавжди

Що не можна везти через кордон Румунії?

Кілька речей краще взагалі не складати до валізи. Зокрема, до країн ЄС, і до Румунії в тому числі, заборонено провозити м'ясо та будь-які м'ясні продукти. Тож консерви на м'ясній основі – що домашні, що магазинні – брати не можна.

Такі самі обмеження діють на молоко та молочну продукцію. Але це ще не все. Під забороною також:

ґрунт, насіння, саджанці, бамбук та хвойна кора;

дикі тварини;

предмети історичної цінності;

порнографічні матеріали;

товари піратського виробництва;

незареєстровані корми та ветеринарні препарати;

наркотичні та психотропні речовини;

екстремістські матеріали;

незадекларовану зброю та боєприпаси.

Алкоголь та тютюнові вироби ввозити можна, пише Trip My Dream, але на них діють досить суворі ліміти:

до 4 літрів тихого вина;

до 1 літра міцних напоїв;

до 40 сигарет чи 200 грамів інших тютюнових виробів.

Також до Румунії можна ввозити лише 200 грамів чаю чи кави для особистого користування.

Що ще потрібно знати туристам перед поїздкою?