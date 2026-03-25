Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном Зекономить час і гроші: українка розкрила "секрети" життя в Ірландії
25 березня, 14:58
3

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка поділилася порадами для переїзду в Ірландію, включаючи відкриття банківської картки AIB онлайн та використання Leap-картки для економії на транспорті.
  • Уряд Ірландії скорочує програми допомоги для українських біженців, зменшуючи виплати за житло з 600 до 400 євро та плануючи ліквідацію готельного розміщення.

Ірландія – це дуже популярна країна серед українців. Але переїзд туди супроводжується багатьма бюрократичними моментами, і українка поділилася, що вона хотіла б знати ще до того, як опинилася в країні.

Життя в Ірландії та адаптація до нової країни можуть стати в рази простішими з кількома елементарними лайфхаками. І українка жалкує, що сама не знала цих речей по приїзді, адже тоді могла б заощадити купу часу, повідомляє dacyshyna_ph.

Що варто знати до переїзду в Ірландію?

Банківська картка AIB

Не всі українці знають, що картку можна відкрити онлайн – для цього зовсім необов'язково навідуватися до банку чи надавати підтвердження адреси. Це робиться у застосунку – потрібно лише пройти відеоспівбесіду. 

Тобто не треба довго чекати, поки у вас з'являться підтверджувальні листи щодо вашої адреси, а просто отримати PPS і вже мати собі картку, 
– поділилася українка. 

Автобуси

Для українців, що ще не готові їздити в Ірландії на автомобілі, а натомість користуються громадським транспортом, дуже вигідно буде придбати Leap-картку. Вона зробить поїздки вдвічі дешевшими.

Українка поділилася нюансами життя в Ірландії: дивіться відео

 Пошук житла

Популярні в Ірландії сайти для пошуку квартири під оренду – це не найкращий спосіб знайти житло.

Якщо й писати – то тільки на найсвіжіші оголошення і відразу розписувати, які ви хороші та чому саме вам треба віддати це житло. Ідеально – якщо причини будуть пов'язані з роботою, 
– розповіла жінка. 

Але в іншому випадку вона радить шукати квартири через фейсбук чи особисті знайомства. 

Що варто знати українцям в Ірландії?

Уряд Ірландії поступово скорочує програми допомоги для українських біженців – зокрема, планує скасувати щомісячні виплати за житло, пише The Irish Times. Наразі ці виплати вже зменшили з 600 до 400 євро на місяць.

Окрім  того, в країні також підтвердили, що уряд рухається до "скорочення та остаточної ліквідації" готельного розміщення українців. 

