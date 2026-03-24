Краще викладіть одразу: цю їжу нізащо не можна везти до Словаччини

Чимало українців подорожують до Словаччини, або ж використовують цю країну як транзитну, аби дістатися омріяного місця відпустки. Втім, не всі знають, що везти туди можна не все.

Якщо ви не хочете, аби поїздка до Словаччини завершилася передчасно через відмову у перетині кордону, слід заздалегідь переглянути, які продукти не можна везти до цієї країни, пише RegioJet.

Яку їжу не можна провозити до Словаччини?

Дуже багато українців подорожують до Словаччини саме потягом, і митний та паспортний контроль у такому випадку здійснюється на кордоні. Його тривалість напряму залежить від того, чи виявлять заборонені товари серед речей пасажирів – а затримка поїзда навіть може призвести до штрафів.

Тож для того, аби уникнути цих неприємних наслідків, слід запам'ятати, яку їжу не можна провозити через кордон Словаччини. І перша категорія, що часто стає для українців проблемною — це продукти тваринного походження. Зокрема:

м'ясо та м'ясні продукти (сало, тушонка, паштет, ковбаса тощо);

молочні продукти (молоко, масло, сир, сметана, йогурт);

страви домашнього приготування – пельмені, котлети, голубці, борщ, пиріжки тощо;

домашні консерви (м'ясні, овочеві, рибні, грибні заготовки).

Також не можна везти свіжі фрукти та овочі, якщо на них немає сертифікатів. А на деякі товари діють обмеження у кількості, пише Закарпатська митниця.

тихе вино – 4 літри;

пиво – 16 літрів;

спиртні напої з вмістом алкоголю понад 22% – 1 літр.

