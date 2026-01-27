Місто балансує на краю скелі: шторм "Гаррі" утворив масштабний зсув узбережжя
- На Сицилії шторм "Гаррі" спричинив зсув завдовжки 4 км, що загрожує місту Нішемі.
- Було евакуйовано понад 1500 осіб, а зсув продовжує поширюватися, загрожуючи історичній частині міста.
Потужний шторм на Сицилії зруйнував довгу ділянку схилу пагорба, на вершині якого розташоване невелике місто. Його мер вже заявив, що ситуація там "жахлива".
Понад 1500 людей вже вдалося евакуювати з їхніх домівок через зсув після шторму, який почався у неділю. Зрештою утворився зсув завдовжки 4 кілометри – і він продовжує поширюватися, що викликає побоювання щодо руйнування історичної частини міста Нішемі, пише BBC.
Що відомо про шторм на Сицилії?
Массіміліано Конті, мер Нішемі, міста на півдні острова, заявив, що зсув "драматичний", а ситуація в місті далека від ідеальної. Втім, на щастя, обійшлося без постраждалих, і шторм пошкодив лише будинки – попри це мер закликає не ставитися до цієї події легковажно.
На численних фото та відео, що почали поширюватися у мережі, видно будинки на межі руйнування – а генеральний директор служби цивільного захисту Сицилії ще вчора заявив, що "усі будинки в радіусі 50 – 70 метрів розваляться", пише The Guardian.
Школи не працювали у вівторок, а також закрили дорогу, що з'єднує Нішемі та сусіднє прибережне місто Гела.
Шторм спричинив масштабний зсув на Сицилії: дивіться відео
Населення Нішемі становить близько 25 000 осіб – і багатьом з них останні дні довелося провести у родичів чи взагалі на місцевій спортивній арені через евакуацію. У вівторок вранці зсув збільшився ще на 10 метрів.
Ситуація жахлива, особливо враховуючи, що скрип продовжується, а дощ не сприяє ні рятувальним операціям, ні технічним дослідженням,
– заявив мер міста.
За ситуацією безперервно стежать, адже вона може змінитися будь-якої миті.
